Βαθμολογία μαθητών: Πώς θα μπουν τα διαγωνίσματα - Τι θα γίνει με τα τηλε-σκονάκια

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τον τρόπο που θα γίνει η βαθμολογία των μαθητών, μέσω τηλεκπαίδευσης.

Την κάθε άλλο παρά εύκολη εξίσωση της βαθμολόγησης για το πρώτο τρίμηνο των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων μέσα στη νέα συνθήκη της τηλεκπαίδευσης και της διενέργειας τηλε-διαγωνισμάτων χωρίς τον κίνδυνο για τηλε-σκονάκια, προσπαθεί να λύσει η εγκύκλιος που έστειλε στα σχολεία το υπουργείο Παιδείας.

Όλα αλλάζουν και κυρίως οι τρόποι που οι καθηγητές θα κληθούν να βαθμολογήσουν. Η εγκύκλιος επικαλείται εισήγηση του υ Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τις οδηγίες για την εξ αποστάσεως υλοποίηση της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών για το Α΄ τετράμηνο. Για πρώτη φορά θα εφαρμοστούν και θα δοκιμαστούν τηλε-διαγωνίσματα.

Για τα τεστ και τα ωριαία διαγωνίσματα

Ειδικά όσον αφορά τις ολιγόλεπτες και ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, οι εκπαιδευτικοί θα αξιοποιήσουν τα εργαλεία "Ασκήσεις" και "Εργασίες" από την ηλεκτρονική τάξη (eclass). Μάλιστα, δίνεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να ακολουθήσουν τα σχετικά αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης και οι εισαγωγικές οδηγίες για εκπαιδευτικούς είναι διαθέσιμα μέσω των ακόλουθων συνδέσμων: https://docs.openeclass.org/el:teacher, https://eclass.sch.gr/files/intro-teacher.pdf.

Για τη διενέργειά τους υφίστανται τρεις επιλογές, μέσω του εργαλείου "Ασκήσεις", της ηλεκτρονικής τάξης (e-class) για τον έλεγχο της γνώσης του μαθητή:

α) θέματα αυτόματης βαθμολόγησης,

β) θέματα ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου) και

γ) συνδυασμός θεμάτων αυτόματης βαθμολόγησης και θεμάτων ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου).

Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται από την ηλεκτρονική τάξη (e-class) να αξιοποιηθούν συνδυαστικά ή αποκλειστικά, όπου κρίνεται σκόπιμο, η αξιοποίηση του εργαλείου "Ελεύθερου κειμένου", καθώς και τα ακόλουθα εργαλεία αυτόματης βαθμολόγησης μέσω των "Ασκήσεων" του e-class:

1. Πολλαπλής επιλογής με μοναδική σωστή απάντηση

2. Συμπλήρωσης κενών

3. Αντιστοίχισης

4. Σωστό/Λάθος

Πώς θα αντιμετωπιστεί το… τηλε-σκονάκι

Γρίφος για το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι η (σοβαρή) πιθανότητα οι μαθητές να κάνουν τηλε-σκονάκια. Στην περίπτωση που εφαρμόζεται ωριαία γραπτή δοκιμασία οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να δημιουργούν πολλαπλές ομάδες θεμάτων για να αποτρέπονται φαινόμενα συνεργασίας ή ηλεκτρονικής αντιγραφής και διαμοιρασμού απαντήσεων μεταξύ των μαθητών και μαθητριών, αναφέρει η οδηγία. Επίσης, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αντιγραφής μεταξύ των μαθητών και μαθητριών, προτείνεται να δημιουργούνται περισσότερες από μία ασκήσεις (με ή χωρίς επικάλυψη ερωτήσεων) και να ανατίθενται σε κάθε ομάδα μαθητών και μαθητριών διαφορετική άσκηση.

Και προτείνονται πρόσθετα εργαλεία που συμβάλλουν στον περιορισμό της δυνατότητας συνεργασίας ή αντιγραφής είναι μέσω των ρυθμίσεων των ασκήσεων:

-εμφάνιση μίας ερώτησης ανά σελίδα που εμφανίζεται στην οθόνη του μαθητή,

-χρονικός περιορισμός εξέτασης κάθε μαθητή,

-ανάθεση διαφορετικών ασκήσεων ανά υπο-ομάδες μαθητών της τάξης,

-ενεργοποίηση τυχαίων ερωτήσεων από ένα ευρύτερο σύνολο ερωτήσεων που έχει ετοιμάσει ο/η εκπαιδευτικός (π.χ. 3 από τις 12 ή 5 από τις 20).

Τράπεζα ερωτήσεων

Τέλος, μια χρήσιμη λειτουργία των ασκήσεων που δημιουργούνται μέσω του e-class είναι η "Τράπεζα ερωτήσεων”, μέσω της οποίας μπορούν να διαμορφωθούν διαγωνίσματα ή τεστ ολιγόλεπτης διάρκειας που αντλούν θέματα από την τράπεζα ερωτήσεων που προετοιμάζει ο/η εκπαιδευτικός. Στην περίπτωση αυτή, η άσκηση μπορεί να έχει συγκεκριμένες ερωτήσεις με σταθερή ή τυχαία σειρά, ή να επιλέγει τυχαίες ερωτήσεις από την τράπεζα

Τι θα γίνει με την Ενισχυτική Διδασκαλία;

Εγκύκλιο για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2020-2021 εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαμορφώνεται πίνακας αιτούντων μαθητών ανά μάθημα και ανά Σ.Κ.Α.Ε. ο οποίος χρησιμοποιείται για τη συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων.