Υγεία - Περιβάλλον

Στην εντατική νεογνό επτά ημερών με κορονοϊό

Πως κρίνεται από τους γιατρούς η κατάσταση της υγείας του νεογνού.

Στη ΜΕΘ του Μακάρειου Νοσοκομείου στην Κύπρο νοσηλεύεται ένα νεογνό επτά ημερών που διαγνώστηκε με κορονοϊό.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής του νοσηλευτηρίου, Αβραάμ Ηλία, πρόκειται για κοριτσάκι επτά ημερών από τη Λευκωσία, το οποίο παρουσίαζε ανορεξία και υπνηλία.

Το κοριτσάκι υποβλήθηκε σε εξέταση για κορονοϊό με τα αποτελέσματα να είναι θετικά. Ο προσωπικός του παιδίατρος αποφάσισε πως το νεογνό χρήζει νοσηλείας και μεταφέρθηκε άμεσα στο Μακάρειο Νοσοκομείο, όπου εισήχθη στη Μονάδα Αρνητικής Πίεσης, που βρίσκεται στην Εντατική Παίδων. Η κατάσταση της υγείας του νεογνού κρίνεται ως καλή, ενώ λόγω ηλικίας θα βρίσκεται υπό παρακολούθηση.