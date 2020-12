Αθλητικά

Europa League - ΠΑΟΚ: Δεν κατάφερε να νικήσει τη Γρανάδα

Ο “Δικέφαλος του Βορρά” δεν μπόρεσε να… αποχαιρετήσει τη διοργάνωση με νίκη.

Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε ο ΠΑΟΚ με την Γρανάδα, στο ματς με το οποίο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Europa League. Ο “Δικέφαλος του Βορρά” δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της ισπανικής ομάδας. Τερμάτισε στην 3η θέση του ομίλου του και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι που είχε διαδικαστικό χαρακτήρα δεν είχε την αναμενόμενη ποιότητα αφού εκτός του γκολ, έλειψαν και οι πολλές αξιόλογες φάσεις. Στο πρώτο ημίχρονο οι Ισπανοί ήταν καλύτεροι είχαν καλύτερη κυκλοφορία και μαζί τις λίγες ευκαιρίες του 45λέπτου. Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ βελτιώθηκε αλλά όχι σε σημείο που να κερδίσει και τη νίκη.

Στο 13' ο Πασχαλάκης έσωσε την εστία του σε τετ-α-τετ σουτ του Πουέρτας. Στο 22' από λάθος του Ελ Καντουρί, ο Μολίνα πήρε την μπάλα αλλά λίγο πριν πλασάρει, ο Ινγκασον με την συνδρομή του Πασχαλάκη τον έκοψαν και αποσόβησαν τον κίνδυνο για την ελληνική εστία. Στο 25΄ ο Μίγια σούταρε άουτ και η Γρανάδα συνέχισε να διατηρεί τον έλεγχο του παιχνιδιού.

Στο 44' ο ΠΑΟΚ πλησίασε για πρώτη φορά στην αντίπαλη περιοχή με αξιώσεις και σε φάουλ του Μουργκ ο Βαρέλα κέρδισε την κεφαλιά από όμιλο παικτών αλλά η μπάλα βρήκε την συμβολή των δοκών της Γρανάδας. Αυτή ήταν και η πιο σημαντική στιγμή για τον “Δικέφαλο του Βορρά” στο πρώτο μέρος.

Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ, με δυο αλλαγές στον “κορμό” του, έγινε πιο ουσιαστικός σε αντίθεση με το πρώτο ημίχρονο, που ήταν φλύαρος και χωρίς πίεση. Άρχισε να δημιουργεί καλύτερες επιθέσεις, χωρίς όμως πάλι να γίνεται απειλητικός.

Η βροχή που άρχισε να πέφτει στο δεύτερο ημίχρονο δεν εμπόδιζε τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών, αλλά φάσεις δεν καταγράφονταν μπροστά στις δυο εστίες και το παιχνίδι εξελίσσονταν περισσότερο σαν ένα φιλικό του καλοκαιριού, παρά σαν ένα επίσημο ευρωπαϊκό ραντεβού...

Στο 83΄αμέσως μετά την είσοδο του ο Σφιντέρσκι έστειλε αιφνιδιαστικό δυνατό σουτ προς την Ισπανική εστία αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Οι Ισπανοί έχασαν τη μεγάλη τους ευκαιρία για γκολ στο 92΄όταν από φάουλ του Ματσίς ο Σουάρες έστειλε από άριστη θέση κεφαλιά άουτ.

Στο 94' ήταν η σειρά του ΠΑΟΚ για να χάσει την μεγάλη ευκαιρία όταν από συνδυασμό που εκδηλώθηκε, Κρέσπο και Σφιντέρσκι δεν κατάφεραν να παραβιάσουν την εστία της Γρανάδας και να πάρουν οι γηπεδούχοι έστω και μια χωρίς αντίκρισμα νίκη στο “αντίο” τους στην διοργάνωση. Το τελικό 0-0 ασφαλώς δεν μπορεί να χαρακτηριστεί άδικο για τους δυο αντιπάλους.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία) : Πασχαλάκης, Λύρατζης (63' Ουαγκέ), Ίνγκασον, Βαρέλα, Κρέσπο, Ελ Καντουρί, Μουργκ, Εσίτι (63' Αουγκούστο), Τσόλακ (81' Σφιντέρσκι), Κούτσιας (46' Τσιγγάρας), Τζόλης (46' Αντρ. Ζίφκοβιτς).

Γρανάδα (Ντιέγκο Μαρτίνεθ): Μπανακλότσε, Φουλκιέ, Πέρεζ, Σάντσες (67' Σουάρες), Χερμάν, Κένεντι (67' Νέβα), Σόρο (75' Ματσίς), Μπράις (85' Σολδάδο), Μίγια (75' Γκοναλόνς), Πουέρτας, Μολίνα.

Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης είναι ότι ντεμπούτο με την φανέλα του ΠΑΟΚ έκανε ο Γιώργος Κούτσιας, σε ηλικία 16 ετών, 10 μηνών, 2 ημερών και καθίσταται ο μικρότερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε με τα “ασπρόμαυρα” σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.