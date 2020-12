Αθλητικά

Κατάταξη UEFA: η Ελλάδα στη χειρότερη θέση που είχε ποτέ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από το κακό στο χειρότερο η βαθμολογική κατάταξη της χώρας μας. Τι περιμένει τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα.

Η ισοπαλία που απέσπασε ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Γρανάδα δεν έκανε καμία διαφορά στη βαθμολογική εικόνα της Ελλάδας στο UEFA Ranking, με τη χώρα μας να υποχωρεί μετά την ολοκλήρωση των ομίλων του Champions League και του Europa League στη 18η θέση με 25.200 βαθμούς. Τη χειρότερη που είχε στην ιστορία της στα Κύπελλα Ευρώπης!

Η Ελβετία προσπέρασε την χώρα μας κι ανέβηκε 17η (25.255 βαθμοί), ενώ πλέον ακολουθεί σε απόσταση μίας... ισοπαλίας η 19η Τσεχία (25.000 βαθμοί), η οποία συνεχίζει στην Ευρώπη με τη Σλάβια Πράγας. Στην 20η θέση είναι η Κροατία (24.875 βαθμοί) που έχει στην επόμενη φάση του Europa League τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ (πιθανή αντίπαλος του Ολυμπιακού στους “32”).

Τι σημαίνει πρακτικά η κάθε θέση

Η 11η και η 12η θέση

Ο πρωταθλητής στα πλέι-οφ του Champions League

Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League

Ο Κυπελλούχος στα πλέι-οφ του Europa League

Ο τρίτος στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League

Ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League

Η 13η και η 14η θέση

Ο πρωταθλητής στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League

Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League

Ο Κυπελλούχος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League

O τρίτος και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League

Η 15η θέση

Ο πρωταθλητής στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League

Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League

Ο Κυπελλούχος στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League

Ο τρίτος και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League

Η 16η και η 17η θέση

Ο πρωταθλητής στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League

Ο δεύτερος, ο τρίτος και ο Κυπελλούχος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League

Δεν θα έχουμε πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη και δεν θα έχουμε ομάδα και στο Europa League

Η 18η θέση και κάτω (μέχρι την 28η δεν αλλάζει κάτι)

Ο πρωταθλητής στον 1ο προκριματικό γύρο του Champions League

Ο δεύτερος, ο τρίτος και ο Κυπελλούχος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League

Δεν θα έχουμε πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη και δεν θα έχουμε ομάδα και στο Europa League

Εάν ο Κυπελλούχος έχει εξασφαλισμένη θέση στο Champions League, τότε το εισιτήριο πάει στην ομάδα που έχει τερματίσει ψηλότερα στην βαθμολογία.