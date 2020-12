Life

Δανάη Μπάρκα: έχουν τριπλασιαστεί οι εμμονές και οι κακές κριτικές σε βάρος μου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς της φαίνεται ο καινούριος της ρόλος; Τι απαντά σε όσους υποστηρίζουν ότι πήρε τη θέση λόγω της μητέρας της; Την καταβάλλουν τα νούμερα τηλεθέασης;