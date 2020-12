Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Πού γίνονται δωρεάν τεστ για κορονοϊό την Παρασκευή

Τα 13 σημεία της χώρας όπου οι πολίτες μπορούν να υποβληθούν σε δωρεάν τεστ από τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ.

Σήμερα, Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποιούν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through) στις ακόλουθες περιοχές της χώρας:

- ΠΕ Χίου: Ιωνικό Κολυμβητήριο, 10:00-14:00

- ΠΕ Πέλλας: Κρύα Βρύση, 10:00-14:00

- ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών: Δ. Αγ. Παρασκευής, Σπάρτης 1 Γήπεδο Σπυρούδη (Αθλητικό Κέντρο Σταύρος Κότσης), 10:00-15:00

- ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Θέατρο Πέτρας, 10:00-15:00

- ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Δάφνη Ναυπάκτου, 12:00-15:00

- ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Παπαδιαμαντοπούλου 56, Μεσολόγγι, 12:00-15:00

- ΠΕ Φθιώτιδας: Ομβριακή, 09:00-14:00

- ΠΕ Φθιώτιδας: Νέο Μοναστήρι, 09:00-13:00

- ΠΕ Φθιώτιδας: Δομοκός, 09:00-13:00

- ΠΕ Μαγνησίας: Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, 09:00-14:00

- ΠΕ Ευβοίας: Βουλγαροκτόνου 36, Ψαχνά, 09:00-14:00

- ΠΕ Θεσσαλονίκης: Ποσειδώνιο, 10:00-14:00

- ΠΕ Θεσσαλονίκης: Καυτανζόγλειο, 10:00-14:00