Κορονοϊός: Θετική η Έλεν ντε Τζένερις

H 62χρονη ντε Τζένερις διαβεβαίωσε πως ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών και γνωστοποίησε ότι θα επιστρέψει στο σόου της μετά τις γιορτές.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός Έλεν ντε Τζένερις ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε θετική στον νέο κορονοϊό, ωστόσο νιώθει καλά.

Η οικοδέσποινα του δημοφιλούς talk show "The Ellen DeGeneres Show" επισήμανε με μήνυμα στο Twitter πως όλες οι στενές επαφές της έχουν ενημερωθεί σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

«Θέλω να σας ενημερώσω ότι διαγνώστηκα θετική στην Covid-19. Ευτυχώς, νιώθω καλά αυτή τη στιγμή», έγραψε σε ένα tweet.

Όπως έγινε γνωστό από έναν εκπρόσωπο, η παραγωγή του σόου ανεστάλη έως τον Ιανουάριο.