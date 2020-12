Κοινωνία

Ομηρία στη Νιγηρία: επέστρεψαν στην Ελλάδα οι τρεις ναυτικοί

Εμφανώς εξαντλημένοι συναντήθηκαν με τα οικεία τους πρόσωπα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Τι δήλωσαν για την περιπέτειά τους.

"Πάτησαν" σε ελληνικό έδαφος, λίγο μετά τις έντεκα το πρωί, οι τρεις Έλληνες ναυτικοί που είχαν πέσει θύματα απαγωγής από πειρατές στη Νιγηρία. Εμφανώς εξαντλημένοι συναντήθηκαν με τα οικεία τους πρόσωπα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Τα τρία μέλη του πλοίου "Στέλιος Κ", έφτασαν στην Ελλάδα, με ενδιάμεση στάση στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα. Ο ένας εκ των ναυτικών αναχώρησε αμέσως για Ικαρία, ενώ ο καπετάνιος και ο άλλος ναύτης αναχώρησαν για τα σπίτια τους στην Αθήνα.

«Μας φέρθηκαν καλά, μας έδιναν νερό και σούπα, είμαστε καλά», δήλωσε συγκινημένος ο καπετάνιος του πλοίου, χωρίς να θέλει να αναφερθεί παραπάνω στις συνθήκες κράτησής του από τους πειρατές.