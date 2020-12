Κοινωνία

Άκυρο το πρόστιμο σε αιμοδότη για “άσκοπη μετακίνηση”

Ο εθελοντής αιμοδότης είχε μιλήσει για την περιπέτειά του στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Έγινε το αυτονόητο μετά την καταγγελία εθελοντή αιμοδότη, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, ότι του επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ από άνδρες της ομάδας ΔΕΛΤΑ, για άσκοπη μετακίνηση.

Ο εθελοντής αιμοδότης, ο οποίος επέβαινε σε τρόλεϊ, παρότι εξήγησε στους αστυνομικούς πως «μόλις είχε δώσει αίμα, έδειξε το σχετικό SMS, έδειξε την επίδεση και το σημάδι της πρόσφατης φλεβοκέντησης στο χέρι του», δεν γλίτωσε το πρόστιμο.

Τελικώς, και μετά την καταγγελία του στον ΑΝΤ1,το πρόστιμο ακυρώθηκε, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σχετικά με δημοσιεύματα για παράβαση που βεβαιώθηκε την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020, για άσκοπη μετακίνηση ιδιώτη, ο οποίος δήλωσε ότι είχε μεταβεί για αιμοδοσία, ανακοινώνεται ότι κατά το χρόνο βεβαίωσης της παράβασης δεν κατείχε επιβεβαιωτικό έγγραφο.

Σήμερα, μετά την υποβολή των εγγράφων που επιβεβαιώνουν την αιμοδοσία, η ένστασή του έγινε δεκτή και η σχετική πράξη επιβολής προστίμου ακυρώθηκε από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής».