Υγεία - Περιβάλλον

Έλληνας γιατρός έκανε το εμβόλιο κορονοϊού στην Σκωτία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα που στέλνει ο Θεσσαλονικιός γιατρός Πέτρος Τσαφρακίδης.

Έκανε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού και δηλώνει τυχερός. Πρόκειται για τον Θεσσαλονικιό Πέτρο Τσαφρακίδη, γιατρό ουρολόγο που εργάζεται στη Σκωτία. Όπως επισημαίνει όταν έλαβε ένα εσωτερικό μέιλ στο νοσοκομείο όπου εργάζεται, ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία του εμβολιασμού κατά της Covid-19 για το προσωπικό δεν το σκέφτηκε και πολύ. Αμέσως ρώτησε να μάθει πού γίνεται και πήγε να κάνει το εμβόλιο.

«Κυκλοφόρησε ένα εσωτερικό μέιλ στο νοσοκομείο, προχθές που έλεγε: "τα μάθατε; Άρχισε το εμβόλιο". Είχαμε μια απορία πού γίνεται και τελικά μέσω κάποιων εσωτερικών γκρουπ που έχουμε στο whatsapp οι επιμελητές, μάθαμε ότι είναι στη Βιβλιοθήκη, στο αμφιθέατρο. Πήγαμε εκεί και μπήκαμε σε μια ουρά. Ρωτήσαμε αν αξίζει τον κόπο να μείνουμε και μας απάντησαν: "ναι, αλλά μπορεί να περιμένετε κανένα μισάωρο". Περίμενα, λοιπόν, και το έκανα», εξιστορεί, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Ήθελα να το κάνω, θεώρησα ότι ήταν ευθύνη μου και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που το έκανα», τονίζει κι εξηγεί πως ως γιατρός το αισθάνθηκε κι ως ένα χρέος. «Την άλλη εβδομάδα εφημερεύω. Ποιος περνάει την πόρτα του νοσοκομείου στα επείγοντα; Ο Θεός και η ψυχή του... Κάποιοι δεν έχουν καν τις αισθήσεις τους, όταν τους φέρνουν. Οπότε και σαν προστασία δική μου και για να προσφέρω στην έρευνα και για την οικογένειά μου έκανα το εμβόλιο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Με αφορμή τη συζήτηση που γίνεται αναφορικά με τον εμβολιασμό, ο κ. Τσαφρακίδης δηλώνει την αντίθεσή του με τους... ομηρικούς ενίοτε καβγάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Βλέπω στα social media ότι άλλοι τάσσονται υπέρ κι άλλοι κατά, φίλοι μαλώνουν και μπλοκάρει ο ένας τον άλλον στο facebook. Δεν τα εγκρίνω αυτά, νομίζω είναι απαράδεκτα. Αν θες το κάνεις, αν θες δεν το κάνεις. Τα στοιχεία είναι εκεί, τα data είναι εκεί, τα βλέπεις», ξεκαθαρίζει.

Ο ίδιος πάντως δεν δίστασε, παρά το γεγονός ότι το εμβόλιο είναι στο αρχικό στάδιο και δεν έχει πάρει την έγκριση από την ΕΕ, και αποφάσισε να το κάνει δίνοντας παράλληλα τη συγκατάθεσή του για μελλοντική επικοινωνία με ερευνητικές ομάδες.

«Διάβαζα μια μελέτη που έλεγε πως απ' όλα τα κράτη της Ευρώπης, γενικά οι Βρετανοί είναι πιο πρόθυμοι να κάνουν το εμβόλιο και ανησυχούν λιγότερο για τις πιθανές παρενέργειες σε σχέση με τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς. Προτού το κάνω κι εγώ, έκανα το δικό μου homework για να ξέρω τι με περιμένει», σημειώνει, εξηγώντας πως στην Αγγλία το εμβόλιο, που δεν έχει ακόμη λάβει έγκριση από τον ευρωπαϊκό ή τον βρετανικό οργανισμό φαρμάκων, αφορά συγκεκριμένες ομάδες. «Δεν είναι για επαγγελματική χρήση, δεν μπορείς πχ να εμβολιάσεις όλο τον πληθυσμό όπως κάνεις με το εμβόλιο της γρίπης», επισημαίνει, διευκρινίζοντας ότι «έχει αποδεχθεί η κεντρική κυβέρνηση του Λονδίνου να γίνουν τα εμβόλια για ορισμένες πληθυσμιακές ή ηλικιακές ομάδες (άνω των 80), γιατρούς, νοσηλεύτριες, αυτούς που αποκαλούμε "frontline workers"».

Στην ερώτηση αν έχει διαπιστώσει ο ίδιος κάποια παρενέργεια από το εμβόλιο που έκανε, απαντά αρνητικά εξηγώντας πως το μόνο που νιώθει είναι «ένα ηπιότατο άλγος στο σημείο του εμβολίου, σαν ένα απλό εμβόλιο». Αναφέρει πως έχει ακούσει για δύο περιστατικά αλλεργικών αντιδράσεων ευρύτερα στη χώρα, ενώ και δύο νοσηλεύτριες του νοσοκομείου όπου εργάζεται εμφάνισαν εξανθήματα αλλά, σύμφωνα με όσα είναι σε θέση να γνωρίζει, όπως λέει, πρόκειται για ήπιες γενικευμένες αντιδράσεις.

Η αγάπη για την Ελλάδα και τους φοιτητές του

Θεσσαλονικιός, μεγαλωμένος στην Καμάρα -«πιο κεντρικά δεν γίνεται!», όπως χαρακτηριστικά λέει- ο Πέτρος Τσαφρακίδης δεν κρύβει ότι του λείπει η πόλη του και η Ελλάδα, έχοντας ήδη συμπληρώσει 14 χρόνια στο εξωτερικό, εκ των οποίων τα 4 στη Σκωτία, όπου ζει κι εργάζεται.

«Μου λείπει η Ελλάδα και θα ήθελα πάρα πολύ να προσφέρω στη χώρα μου», τονίζει, ενώ στην ερώτηση αν είναι παιδί του «brain drain», απαντά: «Μπορείτε να το πείτε κι έτσι. Έφυγα γιατί ήθελα να μάθω κάτι καινούργιο, να δω κάτι άλλο».

Όπως λέει, θα γύριζε υπό κάποιες προϋποθέσεις και εξηγώντας τι ακριβώς εννοεί, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Είμαστε τριμελής οικογένεια με τρία διαφορετικά διαβατήρια, αλλά κι εγώ και η γυναίκα μου και ο γιος μου θα θέλαμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα, αν έχουμε μια ποιότητα ζωής όπως την εννοούμε εμείς, δηλαδή όχι απαραίτητα τα πολλά λεφτά ή την "τρελή" ζωή ή τα πολλά έξοδα. Οικογενειακή γαλήνη, μια ισορροπία μεταξύ δουλειάς και καθημερινότητας, να μπορούμε να κάνουμε τα ταξίδια μας και να νιώθω πως αυτό που κάνω με γεμίζει στο νοσοκομείο. Οι αμοιβές σε σχέση μ' εδώ δεν είναι οι ίδιες αλλά αυτό απαραίτητα δεν θα με σταματούσε αν υπήρχε η προοπτική ή η δυναμική σ' ένα ιατρικό κέντρο να γυρίσω».

Με τον ίδιο ενθουσιασμό που μιλά για την Ελλάδα, μιλά και για τη διδασκαλία. «Έχω πάθος με τους φοιτητές και τους ειδικευόμενους. Μ' αρέσει πολύ να διδάσκω. Είμαι σε δύο πανεπιστήμια εδώ στην Ιατρική και μ' αρέσει πάρα πολύ», λέει με έκδηλη τη χαρά στη φωνή που φτάνει από την άλλη άκρη της γραμμής καθώς μας αποχαιρετά.

Σημειώνεται ότι η Αγγλία είναι η πρώτη χώρα που από τις 8 Δεκεμβρίου χορηγεί το εμβόλιο της Pfizer/BioNTech σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.