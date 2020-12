Αθλητικά

ΕΣΑΚΕ - Αθλητικός δικαστής: η απόφαση για το ματς ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε υποβάλει ένσταση για διαιτητική απόφαση.

Με μια πρωτοφανή απόφαση στο ελληνικό μπάσκετ, ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ έκανε δεκτή την ένσταση του ΠΑΟΚ και το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο κλειστό του ΟΑΚΑ θα επαναληφθεί από την αρχή στην πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία.

Ο "Δικέφαλος του βορρά" είχε καταθέσει έφεση για το ματς με την Ένωση, όπου είχε ηττηθεί με 85-84, για τη διαιτητική απόφαση στην τελευταία φάση όπου έκρινε το παιχνίδι υπέρ της ΑΕΚ.

Για πρώτη φορά λοιπόν στα χρονικά της αθλητικής δικαιοσύνης κρίθηκε απόφαση των διαιτητών και η ετυμηγορία ήταν επανάληψη του αγώνα από την αρχή. Με το σκεπτικό του αθλητικού δικαστή κάθε ομάδα που θα θεωρεί ότι αδικήθηκε από μια απόφαση διαιτητή θα μπορεί να προσφύγει στην αθλητική δικαιοσύνη και να πετύχει την επανάληψη του παιχνιδιού.

Μέχρι σήμερα ποτέ δεν είχε βγει απόφαση που να κρίνει ένα σφύριγμα διαιτητή. Αγώνες έχουν επαναληφθεί μόνο για θέματα χρόνου (εκπρόθεσμα καλάθια) ή χώρου (μπρος-πίσω ή πάτημα γραμμής).

Αναλυτικά η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή:

«Δέχεται εν μέρει την ένσταση της ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ).Διατάσσει την ολική επανάληψη του αγώνα της 6ης αγωνιστικής μεταξύ των ομάδων ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) – ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) που διεξήχθη στις 16-02-2020».