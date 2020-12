Κοινωνία

Ψευτογιατροί μοίραζαν φάρμακα

Έδιναν ιατρικές συμβουλές και χορηγούσαν φαρμακευτική αγωγή σε παθόντες, υποσχόμενοι πλήρη ίαση καταφέρνοντας έτσι να αποκομίζουν παράνομο περιουσιακό όφελος.

Στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός Έλληνα και μιας αλλοδαπής που κατηγορούνται για απάτη, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά, προσποιούμενοι ότι είναι γιατροί, έδιναν ιατρικές συμβουλές και χορηγούσαν φαρμακευτική αγωγή σε παθόντες, υποσχόμενοι πλήρη ίαση καταφέρνοντας έτσι να αποκομίζουν παράνομο περιουσιακό όφελος.

Από αστυνομικούς πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι των δύο ατόμων, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Το χρηματικό ποσό των 480 ευρώ ως προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 10 ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές, 17 συσκευές USB, φιαλίδια που περιείχαν ουσίες σε διάφορες συστάσεις (υγρή, κρυσταλλική, δισκία) τα οποία θα σταλούν για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση, διάφορα ιατρικά και παραϊατρικά εργαλεία και αντικείμενα, βιβλία ιατρικού και παραϊατρικού περιεχομένου, χειρόγραφες σημειώσεις- οι οποίες περιείχαν πλήθος στοιχείων ατόμων- και 2 κινητά τηλέφωνα. Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.