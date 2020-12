Κοινωνία

Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο κελί του

Νεκρός 35χρονος στις φυλακές Δομοκού. Τον βρήκε συγκρατούμενός του.

Νεκρός στο κελί του βρέθηκε, την Πέμπτη (10/12), 35χρονος κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού.

Ξημερώματα, συγκρατούμενος του ειδοποίησε το φύλακα ότι ο 35χρονος δεν είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο ιατρείο των Φυλακών για πρώτες βοήθειες. Ενημερώθηκε το Κέντρο Υγείας και γιατρός διαπίστωσε λίγο αργότερα το θάνατο του.

Ο άτυχος άνδρας σύμφωνα με τη δικογραφία λάμβανε θεραπευτική αγωγή για κάποιο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, ενώ από το ΑΤ Δομοκού αποκλείστηκε η τέλεση εγκληματικής ενέργειας και παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Ο 35χρονος εξέτιε ποινή φυλάκισης 12 μηνών για κλοπή.

