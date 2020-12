Κόσμος

Brexit: η Βρετανία επιστρατεύει το Πολεμικό Ναυτικό αν δεν υπάρξει συμφωνία

Τέσσερα σκάφη του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού παίρνουν θέση. Τι φοβάται το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Τέσσερα σκάφη 80 μέτρων του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού θα είναι έτοιμα την 1η Ιανουαρίου για να προστατεύουν τα βρετανικά ύδατα στην περίπτωση που η μεταβατική περίοδος για το Brexit λήξει χωρίς συμφωνία για τις μελλοντικές σχέσεις της χώρας με την ΕΕ, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

Υπάρχουν ανησυχίες για πιθανές αψιμαχίες μεταξύ βρετανικών και ξένων αλιευτικών σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει συμφωνία με τους υπάρχοντες όρους για την μεταβατική περίοδο που προβλέπουν την πρόσβαση σε πλοία της ΕΕ στα βρετανικά ύδατα και αναμένεται να λήξουν στις 31 Δεκεμβρίου.

"Το (βρετανικό) υπουργείο Άμυνας έχει διενεργήσει εκτενή σχεδιασμό και προετοιμασία για να διασφαλίσει ότι οι δυνάμεις του είναι έτοιμες για διάφορα σενάρια κατά την λήξη της Μεταβατικής Περιόδου", ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπός του.

Τα σκάφη του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού θα έχουν το δικαίωμα να σταματούν, να ελέγχουν και να περιορίζουν όλα τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ που θα βρίσκονται εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) της Βρετανίας, η οποία εκτείνεται σε ακτίνα 320 χλμ από τις ακτές.

Η εφημερίδα Guardian έγραψε νωρίτερα ότι δύο σκάφη θα αναπτυχθούν και άλλα δύο θα βρίσκονται σε ετοιμότητα σε περίπτωση που εισέλθουν στην ΑΟΖ της χώρας αλιευτικά σκάφη της ΕΕ.

Ο Τομπάιας Έλγουντ, ένας βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος που είναι επικεφαλής της επιτροπής άμυνας του βρετανικού κοινοβουλίου, είναι επιφυλακτικός απέναντι στην απόφαση για ανάπτυξη των πλοίων.

"Αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο...το καταπονημένο μας Βασιλικό Πολεμικό Ναυτικό να έρθει σε αντιπαράθεση με έναν στενό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ για τα δικαιώματα των αλιευτικών σκαφών", είπε στο ραδιόφωνο του BBC. "Οι αντίπαλοί μας πρέπει να το καταδιασκεδάζουν", σημείωσε ο ίδιος.

Την Πέμπτη ένας Γάλλος υπουργός δήλωσε ότι η Γαλλία θα αποζημιώσει τους αλιείς της και θα λάβει μέτρα στήριξής τους σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες για εμπορική συμφωνία προκειμένου να αποφευχθούν οι αντιπαραθέσεις στη θάλασσα.

Η Βρετανία αποχώρησε από την ΕΕ τον Ιανουάριο, αλλά παραμένει ανεπισήμως μέλος της ως τις 31 Δεκεμβρίου που λήγει η μεταβατική περίοδος στη διάρκεια της οποίας έχει παραμείνει στην ενιαία αγορά της ΕΕ και στην τελωνειακή ένωση.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπαν χθες ότι οι πιθανότητες για μια εμπορική συμφωνία μετά το Brexit μειώνονται.