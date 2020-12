Κοινωνία

Μοναχός Επιφάνιος: “Ορφανή” έμεινε η κουζίνα του Αγίου Όρους (βίντεο)

Ο αρχιμάγειρας της Αθωνικής Πολιτείας ήταν γνωστός για τις μοναδικές του συνταγές, που είχαν σαγηνεύσει ακόμη και τους πιο σπουδαίους σεφ.