Κόσμος

ΗΠΑ: επεισόδια με τραυματίες σε διαδηλώσεις υπέρ του Τραμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συμπλοκές ξέσπασαν σε διάφορα σημεία ανάμεσα σε διαδηλωτές και αντιδιαδηλωτές. Μία σύλληψη για πυροβολισμούς.

Πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τέσσερις από τους οποίους σοβαρά από μαχαίρι και ένας από σφαίρα, στη διάρκεια των διαδηλώσεων που έγιναν χθες, Σάββατο, με αίτημα «άλλα τέσσερα χρόνια» προεδρίας Τραμπ εν μέσω αναπόδεικτων καταγγελιών για «μαζική νοθεία» στις προεδρικές εκλογές περισσότερο από έναν μήνα μετά την εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν.

Συμπλοκές ξέσπασαν σε διάφορα σημεία ανάμεσα σε διαδηλωτές και αντιδιαδηλωτές. Χθες, Σάββατο, το βράδυ, η αστυνομία της Πολιτείας της Ουάσινγκτον (βορειοδυτικές ΗΠΑ) ανακοίνωσε μέσω του Twitter μια σύλληψη για πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έπειτα από συγκρούσεις κοντά στο κτίριο του Καπιτωλίου της πολιτείας στην Ολύμπια.

Στην αμερικανική πρωτεύουσα, τέσσερις άνθρωποι μαχαιρώθηκαν και νοσηλεύονται «με σοβαρά τραύματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νταγκ Μπιουκάναν, υπεύθυνος επικοινωνίας των πυροσβεστών και των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας της πρωτεύουσας Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times, 23 άνθρωποι συνελήφθησαν στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες πληροφορίες σχετικά με τους τραυματίες.