Αθλητικά

Ο Τσέχ ξαναφόρεσε τα γάντια του!

Μετά από 1,5 χρόνο εκτός γηπέδων, ο σπουδαίος πορτιέρο επέστρεψε στην ενεργό δράση.

Επιστροφή στην δράση για τον Πετρ Τσεχ. Ο εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων σε όλο τον πλανήτη θα επιστρέψει μετά από 1,5 χρόνο στην αθλητική δράση.

Ο λόγος, βέβαια δεν είναι γιατί του έλειψε η μπάλα, αλλά επειδή δεύτερη ομάδα της Τσέλσι ξέμεινε από… πορτιέρο.

Ο Κάρλο Ζίγκερ προπονείται με την πρώτη ομάδα κι ο Λούκας Μπέρκστρομ έπαιξε με τους έφηβους, επομένως ξέμεινε στη θέση 1 η δεύτερη ομάδα της Τσέλσι.