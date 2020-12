Κόσμος

Γερμανία: Αίτημα για ανάκληση της πώλησης υποβρυχίων στην Τουρκία

Γερμανοί πολιτικοί ζητούν επίσης τον τερματισμό των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με την Άγκυρα.

(φωτογραφία αρχείου)

Την ανάκληση της έγκρισης πώλησης των έξι υποβρυχίων της ThyssenKrupp Marine Systems στην Τουρκία, τον τερματισμό των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με την Τουρκία υπό τη σημερινή τους μορφή και την αναστολή καταβολής των κονδυλίων της Τελωνειακής Ένωσης, εισηγείται ο βουλευτής αρμόδιος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής των Φιλελευθέρων (FDP) Μπιτζάν Ντζιρ-Σαράι, ο οποίος κάνει λόγο για «τουρκικές προκλήσεις εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου στην Μεσόγειο».

Σύμφωνα με το περιοδικό “Der Spiegel”, ο βουλευτής του FDP εισηγείται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός του πρόταση ψηφίσματος, με την οποία ζητείται από την κυβέρνηση η ακύρωση της έγκρισης για πώληση οπλικών συστημάτων που δόθηκε το 2009. Ο κ. Ντζιρ-Σαράι τονίζει στην πρότασή του ότι πρέπει «να σταματήσουν όλες οι εξαγωγές όπλων προς την Τουρκία και να μην συμφωνηθούν άλλες» και αυτό θα πρέπει να ισχύει για όσο η Τουρκία ενεργεί «κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου» και δεν διαπιστώνεται η επιστροφή της «στην αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εταίρου και με σεβασμό».

Όπως επισημαίνει το περιοδικό, ανάλογη πρόταση είχαν υποβάλει στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο στα τέλη Οκτωβρίου και οι Πράσινοι, για την οποία ωστόσο δεν έχει ακόμη διεξαχθεί ψηφοφορία. Η πρόταση ψηφίσματος του FDP, υπό την προϋπόθεση ότι θα υιοθετηθεί από το σύνολο της Κ.Ο. του κόμματος, αναμένεται να έλθει στην Bundestag το προσεχές διάστημα. Το ψήφισμα «δεν έχει λάβει την τελική του μορφή», διευκρινίζει ο κ. Ντζιρ-Σαράι στο περιοδικό, το οποίο αποκαλύπτει ότι ο βουλευτής εισηγείται ακόμη να τερματιστούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Άγκυρα με τη μορφή που διεξάγονται μέχρι τώρα, να ανασταλούν τα κονδύλια της Τελωνειακής Ένωσης και να τεθούν οι σχέσεις με την Τουρκία σε νέα βάση συνεργασίας για τους τομείς της ασφάλειας και της οικονομίας.

Το Spiegel αναφέρει ακόμη ότι η γερμανική κυβέρνηση εξακολουθεί να εμμένει στην παράδοση των υποβρυχίων τύπου 214, με την αιτιολογία ότι η Γερμανία πρέπει να τηρήσει τις συμφωνηθείσες συμβάσεις. Μέχρι τώρα πάντως, διευκρινίζεται στο δημοσίευμα, δεν έχει πραγματοποιηθεί από την πλευρά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης προς την Τουρκία εξαγωγή εξοπλισμών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο της Συρίας, αλλά εξακολουθούν να εγκρίνονται προμήθειες εξοπλισμών για τον «θαλάσσιο τομέα».