Αθλητικά

Ο Μέσι των ρεκόρ: ένα βήμα πίσω από τον Πελέ

Ο Αργεντινός διεθνής επιθετικός έχει στο ενεργητικό του μόλις ένα γκολ λιγότερο από τον «βασιλιά» Πελέ.

Το γκολ που σημείωσε ο Λιονέλ Μέσι, χαρίζοντας τη νίκη (1-0) στη Μπαρτσελόνα απέναντι στη Λεβάντε, χθες το βράδυ, του επέτρεψε να βρεθεί ακριβώς ένα βήμα από το ρεκόρ του Πελέ.

Ο Αργεντινός διεθνής επιθετικός έχει τώρα 642 γκολ με τους Καταλανούς σε όλες τις διοργανώσεις, ένα λιγότερο από τον «βασιλιά» Πελέ, που με 643 γκολ, είναι ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ μ' ένα σύλλογο στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ο Μέσι τα έχει σημειώσει σε 746 παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα, ενώ ο Πελέ σε 757 ματς με την Σάντος, ομάδα στην οποία αγωνίστηκε για 18 χρόνια. Ένα ρεκόρ που υπάρχει από τότε που έφυγε από την ομάδα του, το 1974.

Ο Μέσι κατάφερε να σκοράρει ξανά από τότε που σημείωσε γκολ εναντίον της Οσασούνα στις 29 Νοεμβρίου, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Καταλωνίας Mundo deportivo, σε σχετική της ανάλυση. Mάλιστα με αυτό το γκολ ο Μέσι έφτασε τα 449 στο πρωτάθλημα.