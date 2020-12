Πολιτική

Γεννηματά: η κυβέρνηση καταδικάζει το λιανεμπόριο

«Η μέθοδος του click away εκ των πραγμάτων ευνοεί μόνο τις μεγάλες εταιρείες», δήλωσε η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννήματα είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της εστίασης και του εμπορίου, με αντικείμενο τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω της πανδημίας.

Στην τηλεδιάσκεψη μετείχαν ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ Γ.Καβαθάς, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γ. Καρανίκας, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γ. Χατζηθεοδοσιου, οι Πρόεδροι των Εμπορικών Συλλόγων Σ.Καφουνης (Αθηνών), Π. Φιλιππίδης (Θεσσαλονίκης), Ν. Κουμεντάκης (Ηρακλείου Κρήτης), Χ. Παπαδόπουλος (Λάρισας), Η. Ξανθούλης (Πύργου) και οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Δ. Δημητρίου (Ιωαννίνων) και Φ. Δαμούλος (Αργολίδας).

Επίσης συμμετείχαν οι βουλευτές Β.Κεγκέρογλου (Γραμματέας ΚΟ) και Μ.Κατρινης και οι Γραμματείς των Τομέων Ανάπτυξης και Μικρομεσαίων Α.Πόντας και Σ.Κομνηνος

Αμέσως μετά, η Φώφη Γεννηματά έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η Κυβέρνηση καταδικάζει το λιανεμπόριο και χρησιμοποιεί την κρίση για να στηρίξει τους λίγους και μεγάλους. Η μέθοδος του click away εκ των πραγμάτων ευνοεί μόνο τις μεγάλες εταιρείες. Επί μήνες δεν έκανε τίποτα για να δώσει την δυνατότητα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να προετοιμαστούν, μέσω ενός ειδικού προγράμματος του ΕΣΠΑ. Αδιαφόρησε και για την πρόταση μας για ασφαλές άνοιγμα κατά περιοχές.

Το Κίνημα Αλλαγής σταθερά στο πλευρό της ελληνικής Μικρής και μεσαίας επιχείρησης, προτείνει ένα Ειδικό Πρόγραμμα στήριξης του λιανεμπορίου και της εστίασης με στοχευμένα μέτρα.

Νέο Πρόγραμμα Επιστρεπτέας Προκαταβολής για το 2021 αντίστοιχου ύψους με το 2020,με κύριο κριτήριο την μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων.

Ρύθμιση ώστε να επιστραφεί μόνο το 50% από τις παλαιότερες δόσεις και το 30% από τις καινούργιες.

Ρύθμιση σε 120 δόσεις των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν.

Κούρεμα κατά 30% των υποχρεώσεων για όσους αποπληρώνουν με συνέπεια τις δόσεις τους.

Επιδότηση κατά 100% των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων που επλήγησαν ως τις 30/4.

Καθιέρωση του ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού

Νέο πρόγραμμα χορήγησης ρευστότητας με εγγύηση του κράτους αποκλειστικά για πολύ μικρές επιχειρήσεις

Επιδότηση κατά 4Ο% των ενοικίων ως 30/4

Πάγωμα του πτωχευτικού κώδικα και των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας

ΚΚΕ: η κυβέρνηση εμπαίζει χιλιάδες μικρούς εμπόρους

«Η κυβέρνηση της ΝΔ εμπαίζει κυριολεκτικά χιλιάδες μικρούς εμπόρους με την εφαρμογή του "click away" στη λειτουργία των καταστημάτων, από την οποία ευνοούνται οι εμπορικές αλυσίδες και τα πολυκαταστήματα που έχουν ήδη "μπουκώσει" απ' τις παραγγελίες και τα υπερκέρδη» αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του «για την κατάσταση στο λιανεμπόριο και την εφαρμογή του "Click Away"».

«Εδώ και τώρα η κυβέρνηση να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη στήριξη των μικρών εμπορικών, που στενάζουν σε κάθε δήμο και γειτονιά της χώρας, εξασφαλίζοντας την άμεση ένταξή τους στο επίδομα ειδικού σκοπού, καθώς και τη γενναία διαγραφή μέρους των χρεών τους σε τράπεζες, εφορία, που έχουν συσσωρευτεί αυτή την περίοδο» τονίζει καταλήγοντας στο σχόλιο του το ΚΚΕ.