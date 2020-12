Τεχνολογία - Επιστήμη

Τεχνολογικός εξοπλισμός μέσω voucher σε εκατοντάδες χιλιάδες νέους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές σπουδαστές και φοιτητές. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και σε πόσα χρήματα αντιστοιχεί κάθε voucher.

Στην επένδυση 112 εκατ. ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές προχωρά η κυβέρνηση στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης COVID-19 και του στρατηγικού σχεδιασμού μας για τον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας και την ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων.

Το νέο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εξασφαλίζει επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για κάθε μαθητή, σπουδαστή και φοιτητή, που εμπίπτει σε συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop).

Σημειώνεται ότι, ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που στοχεύει στη χρήση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το εκτιμώμενο πλήθος των δικαιούχων ανέρχεται σε περίπου 325.000 οικογένειες με 560.000 νέους ηλικίας από 4 έως 24 ετών.

Δικαιούχοι θα είναι όλες οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, δηλαδή όλες οι οικογένειες που είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία. Το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, τον αριθμό των παιδιών ανά οικογένεια και το αν μια οικογένεια είναι μονογονεϊκή ή όχι .

Το πρόγραμμα στοχεύει να συμβάλει, με ουσιαστικό τρόπο, στη μακροπρόθεσμη ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας και την επίτευξη ενός συμπεριληπτικού ψηφιακού εκπαιδευτικού μοντέλου. Η βιωματική εξοικείωση της εκπαιδευτικής κοινότητας με τις νέες τεχνολογίες αποτελεί οριζόντια τομή, αναγκαία και μετά την παρέλευση της πανδημίας. Χτίζουμε, λοιπόν, πάνω στο κεκτημένο της τηλεκπαίδευσης, ώστε να βγούμε από αυτήν την κρίση ισχυρότεροι.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μέρος της συνολικότερης στρατηγικής μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην παιδεία, η οποία περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις για τη ριζική αναβάθμιση των δημόσιων δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων, την ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού του συνόλου των εκπαιδευτικών δομών και την αναβάθμιση της σύνδεσής τους με το διαδίκτυο, προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για τη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων, και τη δημιουργία εκτεταμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών. Η συμμετοχή στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης πρέπει να αφορά κάθε νέο και νέα.

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δρομολογεί την ψήφιση Διάταξης Νόμου αναφορικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με την οποία την υλοποίησή του θα αναλάβει η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», που θα αναπτύξει μία εξειδικευμένη πλατφόρμα. Σύντομα θα εκδοθούν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος.