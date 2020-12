Κοινωνία

Καταδρομική επίθεση στο σπίτι της γ.γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Αντιεξουσιαστές πραγματοποίησαν καταδρομική επίθεση στο σπίτι της γ.γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφίας Νικολάου.

Τουλάχιστον δέκα άτομα, πάνω σε μηχανάκια, πέταξαν τρικάκια με συνθήματα για την κατάσταση στις φυλακές και εξαφανίστηκαν.

Η αστυνομία προχώρησε σε δυο προσαγωγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν Έλληνα και έναν Ιταλό. Ο πρώτος φαίνεται ότι είναι ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, με εμπλοκή σε υποθέσεις που έφθασαν ακόμα και στις δικαστικές αίθουσες.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ρίχνουν τρικάκια έξω από το σπίτι της οικογένειας της κας Νικολάου.

"Καταδικάζουμε τη σημερινή επιχείρηση εκφοβισμού της γ.γ Αντεγκληματικής Πολιτικής από τους γνωστούς πλέον αγνώστους, αλλά και τη στοχοποίησή της από τα φερέφωνα του μίσους και του διχασμού. Καλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα να κάνουν το ίδιο" αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.