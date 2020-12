Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πέθανε μητέρα σε ΜΕΘ δίπλα στον διασωληνωμένο γιο της

Οικογενειακή τραγωδία σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. "Καμπανάκι" από τον Διευθυντή της ΜΕΘ του Παπανικολάου, Ν. Καπραβέλο, για αύξηση νεκρών εάν δεν προσέξουμε.

Μια τραγική οικογενειακή ιστορία έκανε γνωστή ο Διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου, Νικόλαος Καπραβέλος, κρούωντας παράλληλα τον κώδωνα κινδύνου για 15.000 νεκρούς εάν δεν προσέξουμε.

«Χθες στη ΜΕΘ έχασα μια μητέρα 69 ετών έπειτα από μάχη 2-3 εβδομάδων και ο γιος της, 37 ετών είναι δίπλα, σε άλλη Μονάδα διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε.

Μητέρα και γιος νοσηλεύονταν επί μέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου, δίνοντας μάχη με τον κορονοϊό. Δυστυχώς όμως η 69χρονη γυναίκα δεν τα κατάφερε.

«Η τάση σταθεροποίησης είναι στον αριθμό διασωληνωμένων και των θανάτων. Αν κάποιος είναι ικανοποιημένος με 50-60 νεκρούς τη μέρα, με 3.000 νεκρούς τον Νοέμβριο, θα φτάσουμε στο τέλος της άνοιξης τους 10.000 - 15.000 νεκρούς. Πρέπει να δούμε έκρηξη θανάτων για να κλείσουμε πάλι την αγορά;», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΙ.