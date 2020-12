Οικονομία

Global Traveller: σημαντικές πρωτιές για την Ελλάδα

Μεταξύ άλλων η Ελλάδα αναδείχθηκε, για πρώτη φορά, αγαπημένος τουριστικός προορισμός διεθνώς!

Τρεις νέες σημαντικές διακρίσεις στις ΗΠΑ, φέρουν για μία ακόμη φορά την Ελλάδα και την Σαντορίνη στο προσκήνιο της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς , παρά τη διεθνή τουριστική ύφεση ελέω πανδημίας.

Στις 14 Δεκεμβρίου και σε διαδικτυακή διοργάνωση απονομής των βραβείων Global Traveller της FXExpress 2020, η Ελλάδα Αναδείχθηκε για πρώτη φορά αγαπημένος τουριστικός προορισμός διεθνώς, από τους αναγνώστες του δικτυακού περιοδικού trazeetravel.com επονομασμένοι και Trazees.

Παράλληλα, η χώρα μας έλαβε την δεύτερη θέση προτίμησης στη κατηγορία Καλύτερος Γαμήλιος Προορισμός, μετά την Ταϊτή και πριν τα νησια Cook. Στην ίδια διοργάνωση η Σαντορίνη διακρίθηκε για 7η κατά σειρά φορά ως το καλύτερο νησί στην Ευρώπη και τιμήθηκε με το βραβείο Best Island in Europe των βραβείων Leisure Lifestyle Awards

Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ κ Δημήτρης Φραγκάκης: «Οι νέες διακρίσεις της χώρας μας, αυτή την φορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση της υψηλής θέσης προτίμησης που κατέχει η Ελλάδα ως προορισμός στο εξωτερικό. Είναι όμως και ένα ενθαρρυντικό σημάδι, ενόψει του 2021, έτος κατά το οποίο θα ξεκινήσει σταδιακά η ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού. Σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, η χώρα μας θα προβάλλει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα στις διεθνείς αγορές. Ειδικά οι ΗΠΑ αποτελούν μια πολύ σημαντική αγορά για την χώρα μας διαχρονικά, αλλά και ειδικά ενόψει της νέας σεζόν, ο ΕΟΤ ήδη επεξεργάζεται σχέδιο προβολής με αιχμή του δόρατος το γραφείο του Οργανισμού στις ΗΠΑ το οποίο ενισχύεται και αναλαμβάνει ενεργότερο ρόλο. Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές των βραβείων και το διεθνές κοινό που τίμησε την Ελλάδα για μία ακόμη φορά με την εμπιστοσύνη του».

Όπως έγινε γνωστό από την διοργανώτρια εταιρεία, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα δημοσιευθούν στο τεύχος Δεκεμβρίου του Global Traveller και θα αναρτηθούν στους ιστοτόπους: globaltravelerusa.com, trazeetravel.com webfamily.com. Η Υπηρεσία του ΕΟΤ στις ΗΠΑ παρέλαβε ήδη το βραβείο του διαδικτυακού περιοδικού Trazee Travel.