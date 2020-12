Πολιτική

Ψηφιακή έκδοση ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο

Η ψηφιακή έκδοση ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο, θα συμβάλει άμεσα στην αποσυμφόρηση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών ανά την Ελλάδα.

Στο δεύτερο ουσιαστικό βήμα επίλυσης γραφειοκρατικών εμποδίων, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της διαδικασίας Ασύλου, προχωρά το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Μετά την αυτόματη και αναδρομική έκδοση ΠΑΑΥΠΑ στους αιτούντες άσυλο που διαμένουν στην Ελλάδα, το Υπουργείο προχωρά και στην αυτόματη και αναδρομική έκδοση ΑΦΜ.

Ειδικότερα, μέσω της ψηφιακής πύλης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου οι νεοαφιχθέντες αιτούντες άσυλο θα ενημερώνονται κατά την διάρκεια της καταγραφής τους για τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Σημειώνεται ότι η ψηφιοποίηση της διαδικασίας θα αφορά και τους αιτούντες άσυλο που έχουν καταθέσει ήδη το αίτημα έκδοσης ΑΦΜ και αναμένουν την παραλαβή του, ενώ σε επόμενο διάστημα μέσω της ψηφιακής πύλης θα μπορούν να ενημερώνονται για τον ΑΦΜ που τους αντιστοιχεί, δηλώνοντας το Αριθμό Υπόθεσης τους.

Από 01.07.2021, όταν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα αναλάβει πλήρως την υλοποίηση του προγράμματος ΕΣΤΙΑ Cash, η ψηφιακή έκδοση ελληνικού τραπεζικού λογαριασμού που είναι ο επόμενος στόχος στο σχεδιασμό ψηφιακού μετασχηματισμού.