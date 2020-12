Πολιτική

Πέθανε ο Γιάννης Παπαγεωργίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στην ΝΔ. Έφυγε από τη ζωή νικημένος από τον κορονοϊός ο πρώην βουλευτής, Γιάννης Παπαγεωργίου.

Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο πρώην Βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ, Γιάννης Παπαγεωργίου, ο οποίος το τελευταίο διάστημα νοσηλεύονταν στο "Αχιλλοπούλειο" Νοσοκομείο Βόλου μετά από διάγνωση ότι ήταν θετικός στον κορονοϊό.

Ο Γιάννης Παπαγεωργίου γεννήθηκε στο Βόλο το 1939 και σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στην συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια του Μόντρεαλ στον Καναδά και του Λονδίνου. Ήταν μαιευτήρας- γυναικολόγος και διατηρούσε Κλινική στον Βόλο, η οποία συνεχίζει να λειτουργεί ως σήμερα ως Νευρολογική Κλινική, πλέον, υπό τη διεύθυνση του γιου του Νικόλα.

Ήταν γιος του βουλευτή Μαγνησίας του Κόμματος των Φιλελευθέρων και αργότερα της ΕΡΕ Νικολάου Παπαγεωργίου και στην πορεία του ήταν μέλος της Νεολαίας της ΕΡΕ, διατέλεσε πρόεδρος του Ολυμπιακού Βόλου το 1975, ενώ το 1978 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος του Βόλου. Εξελέγη πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας και αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Ο εκλιπών διετέλεσε για πολλά χρόνια διευθυντής του ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Λαμίας και εξελέγη βουλευτής Μαγνησίας με τη Νέα Δημοκρατία το 1989.

Ο βουλευτής Μαγνησίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος σε μήνυμά του με το οποίο εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιάννη Παπαγεωργίου αναφέρει μεταξύ άλλων για τον πρώην βουλευτή Μαγνησίας:

«Ο Γιάννης Παπαγεωργίου υπηρέτησε με πάθος και ανιδιοτέλεια τον τόπο του. Υπηρέτησε την επιστήμη ως ένας από τους πιο πετυχημένους γυναικολόγους- μαιευτήρες του Βόλου. Υπηρέτησε την παράταξη ως βουλευτής και στέλεχος. Αφησε το αποτύπωμά του και στον αθλητισμό για δεκαετίες ως ποδοσφαιριστής και πρόεδρος του Ολυμπιακού Βόλου».