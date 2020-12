Κοινωνία

Εξαρθρώθηκε σπείρα που “άνοιγε” σπίτια

Παλιοί γνώριμοι της Αστυνομίας οι ληστές. Πώς δρούσαν και σε ποιες περιοχές "χτυπούσαν".

Σπείρα που αποτελείτο από «παλιούς γνώριμους» της Αστυνομίας και διέπραττε κλοπές από σπίτια στις περιοχές των Καλυβίων και της Κερατέας, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας Κερατέας.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 11-12-2020 στην Κερατέα, τρία μέλη της σπείρας, ελληνικής υπηκοότητας, ενώ συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση είναι δύο ακόμα ημεδαποί, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται.

Λίγο πριν την σύλληψη τους, τα μέλη της συμμορίας, είχαν εισέλθει σε μονοκατοικία, παραβιάζοντας παράθυρο υπνοδωματίου και είχαν αφαιρέσει κοσμήματα. Κατά τη διαφυγή τους έγιναν αντιληπτοί από την ιδιοκτήτρια του σπιτιού, αλλά την απώθησαν ρίχνοντας την στο έδαφος και τράπηκαν σε φυγή.

Η γυναίκα κάλεσε την Αστυνομία και κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων, που διενεργήθηκαν από αστυνομικούς των παραπάνω υπηρεσιών, τα τρία μέλη της σπείρας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2020, οι συλληφθέντες και οι συνεργοί τους είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση και με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, διέπρατταν συστηματικά διαρρήξεις-κλοπές από οικίες στα Μεσόγεια.

Οι διαρρήκτες χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις τους, εντόπιζαν σπίτια με ανασφάλιστα παράθυρα ή μπαλκονόπορτες ή τα παραβίαζαν με διαρρηκτικά εργαλεία και άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα.

Τα κλοπιμαία τα διοχέτευαν αμέσως μετά σε κλεπταποδόχο, αποκομίζοντας παράνομο χρηματικό όφελος.

Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, πιστοποιήθηκαν έξι επιπλέον περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών από οικίες.

Σημειώνεται ότι όλα τα μέλη έχουν συλληφθεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών, καθώς και για την εμπλοκή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις, συνεχίζεται.