Κλειστή η Καπανδριτίου - Βαρνάβα μέχρι τέλος του 2020

Λόγω της κακοκαιρίας σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές. Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων.

Κλειστή μέχρι 31 Δεκεμβρίου η Ε.Ο Καπανδριτίου- Βαρνάβα, λόγω εργασιών αποκατάστασης των ζημιών από τη βροχή

Κλειστή θα παραμείνει η επαρχιακή οδός Καπανδριτίου- Βαρνάβα, από σήμερα έως 31-12-2020 και για όλο το 24ωρο, λόγω εργασιών αποκατάστασης που πραγματοποιούνται, μετά τη ζημιά που υπέστη το οδόστρωμα χτες από την βροχή και τη συσσώρευση υδάτων.

Η διακοπή κυκλοφορίας γίνεται στο τμήμα μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Αθηνών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

* Κατεύθυνση από Άγιο Στέφανο προς Βαρνάβα: Λ. Μαραθώνος - Αθανασίου Διάκου - εντός οικισμού Γραμματικού - Ε.Ο Μαραθώνα/Γραμματικού.

* Κατεύθυνση από Γραμματικό προς Άγιο Στέφανο: Ε.Ο Μαραθώνα/Γραμματικού - εντός οικισμού Γραμματικού - Αθανασίου Διάκου - Λ. Μαραθώνος.

* Κατεύθυνση από Μαραθώνα προς Βαρνάβα: εντός οικισμού Γραμματικού - Ε.Ο Μαραθώνα/Καπανδριτίου.

* Κατεύθυνση από Βαρνάβα προς Μαραθώνα: Ε.Ο Μαραθώνα/Καπανδριτίου - εντός οικισμού Γραμματικού.

Από την Τροχαία παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.