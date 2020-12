Κοινωνία

Πυροβόλησαν άντρα στο Περιστέρι

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ. Αιματηρή ενέδρα σε νεαρό άνδρα. Πώς του έστησαν καρτέρι και τον πυροβόλησαν.

Ενέδρα έστησαν άγνωστοι, το απόγευμα της Τρίτης, σε άνδρα ο οποίος έβγαινε από μάνδρα αυτοκινήτων στο Περιστέρι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, αλβανικής καταγωγή δέχθηκε επίθεση από δυο αγνώστους οι οποίοι φορούσαν κουκούλες.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Δωδεκανήσου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο τραυματίας βρισκόταν εντός της μάντρας και επλήγη στα πόδια. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διεκομίσθη στο νοσοκομείο.