Οικονομία

Γεωργιάδης: Στην στρατηγική κατεύθυνση της Κυβέρνησης μία σύγχρονη “ψηφιακή” Ελλάδα

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων συμμετείχε στο διαδικτυακό συνέδριο “Digital Economy Forum 2020” του ΣΕΠΕ.

Στην στρατηγική κατεύθυνση της κυβέρνησης για μία σύγχρονη “ψηφιακή” Ελλάδα αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, στο διαδικτυακό συνέδριο “Digital Economy Forum 2020” του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας.

Ο Υπουργός, όπως ανέφερε σε ανάρτησή στο twitter, μίλησε για τον καίριο ρόλο της τεχνολογίας στην πανδημία, καθώς και την στρατηγική κατεύθυνση της κυβέρνησης για μία σύγχρονη “ψηφιακή” Ελλάδα

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, σε δική του ανάρτηση στο twitter, υπογράμμισε ότι το 2021 αναμένεται να είναι χρονιά ανάκαμψης και προόδου για την εθνική οικονομία.

«Με την επικείμενη έλευση του εμβολίου, όχι μόνο θα ανακτήσουμε σταδιακά τις καθημερινές μας ζωές, αλλά φιλοδοξούμε να επαναφέρουμε την οικονομία μας σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης» είπε ο Υφυπουργός.