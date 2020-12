Κοινωνία

Γκίκα στον ΑΝΤ1: Πώς και πότε θα μοιραστούν τα voucher για laptop σε μαθητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας απάντησε σε όλα τα ερωτήματα σχετικά με την επιδότηση σε μαθητές και φοιτητές.

Για το πρόγραμμα στήριξης των 560.000 μαθητών και φοιτητών μέσω επιδότησης για την αγορά laptop μίλησε στον ΑΝΤ1 και τη εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Σίσσυ Γκίκα.

Όπως είπε, θα ωφεληθούν 25.000 οικογένειες, καθεμία από τις οποίες έχει τουλάχιστον ένα παιδί, που φοιτά από το νηπιαγωγείο έως το Πανεπιστήμιο.

Κάθε οικογένεια, ανεξάρτητα από τα μέλη της, θα έχει δικαίωμα για ένα λάπτοπ.

Δικαιούχοι είναι όσοι παίρνουν το επίδομα παιδιού, του ΟΠΕΚΑ.

Όσο αφορά στη διαδικασία, ετοιμάζεται ειδική πλατφόρμα στο Taxisnet, στην οποία θα μπαίνει ο ενδιαφερόμενος και το σύστημα θα του απαντά αν είναι ή όχι δικαιούχος, βάσει του οικογενειακού του εισοδήματος.

Η επιδότηση θα γίνει μέσω του voucher 200 ευρώ, το οποίο θα εξαργυρώνεται στους προμηθευτές.

«Είναι το πρώτο πρόγραμμα που συνδέεται με το Ταμείο Ανάπτυξης», κατέληξε η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας.

Ανακοίνωση για την επιδότηση μαθητών και φοιτητών ώστε να αγοράσουν τεχνολογικό εξοπλισμό εξέδωσε η ΕΠΕΚΕ Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι πρέπει να σταλεί ο εξοπλισμός στα σχολεία:

«Με χθεσινή του ανακοίνωση, το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι «σύντομα» θα δοθούν κουπόνια για αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε μαθητές και φοιτητές από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Το πρόγραμμα, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης, το οποίο όμως είναι αμφίβολο πόσο «σύντομα» θα ενεργοποιηθεί.

Τόσους μήνες, ένα στα πέντε παιδιά στερείται μέσων συμμετοχής στην τηλεκπαίδευση και η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη για αυτή την πρωτοφανή καθυστέρηση. Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Πορτογαλία και το Βέλγιο, δε διέθεσε ούτε ένα ευρώ από τον προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση αυτής της κραυγαλέας κοινωνικής ανισότητας.

Η υπουργός Παιδείας ισχυρίζεται ότι απέστειλε 93.000 ηλεκτρονικές συσκευές στα σχολεία. Κάτι που διαψεύδουν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί, μιλώντας για πολύ μικρότερο αριθμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι φορείς της εκπαίδευσης ζήτησαν να υπάρξει έγκαιρη καταγραφή των αναγκών των μαθητών σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό και κάλυψή τους από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου όλα τα παιδιά να λάβουν μέρος στην τηλεκπαίδευση. Το υπουργείο Παιδείας κώφευε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την υπουργό Παιδείας να πάψει να ασχολείται με τις εντυπώσεις και την κατασκευή εικονικών πραγματικοτήτων στην εκπαίδευση και να στείλει επιτέλους τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό στα σχολεία».