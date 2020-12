Οικονομία

Μείωση ενοικίου: ποιοι δικαιούνται “κούρεμα” 80%

Τι ισχύει για τα καταστήματα που υπολειτουργούν με τη μέθοδο του click away.

Επιχειρήσεις οι οποίες είναι κλειστές τον Δεκέμβριο με κρατική εντολή δικαιούνται μείωση ενοικίου κατά 80% τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, άσχετα από το εάν το πρώτο δίμηνο του έτους επανέλθουν σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας ή όχι. Αυτό διευκρινίζει αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, εξειδικεύοντας την ανακοίνωση του πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής για «κούρεμα» ενοικίων 80% τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Το μέτρο υπολογίζεται πως αφορά περισσότερες από 200.000 επιχειρήσεις στους κλάδους εστίασης και λιανεμπορίου, αθλητισμού και πολιτισμού, ενώ περιλαμβάνει και τα καταστήματα εκείνα τα οποία υπολειτουργούν από τις αρχές της εβδομάδας με τη μέθοδο του click away. Εξετάζεται όμως η εξαίρεση επιχειρήσεων οι οποίες, παρότι κλειστές, εμφανίζουν αύξηση τζίρου με τη χρήση ηλεκτρονικών καναλιών πώλησης, σύμφωνα με το «euro2day».

Πρακτικά, μπαρ, εστιατόρια, καφέ, καταστήματα ένδυσης και υπόδησης και λοιπές λιανεμπορικές επιχειρήσεις, θέατρα, σινεμά και γυμναστήρια τα οποία έχουν κατεβασμένα ρολά με κρατική εντολή τον Δεκέμβριο, όταν και δικαιούνται μείωση ενοικίου 40%, θα πληρώσουν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο μόνο το 20% του μηνιαίου μισθώματος.

Το δημόσιο θα έρθει να καλύψει το 60% του μηνιαίου μισθώματος και όχι της ζημίας όπως ίσχυε μέχρι τώρα για τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν θα φορολογηθούν για το ποσό της αποζημίωσης που θα λάβουν από το κράτος. «Πρακτικά, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα βγουν κερδισμένοι, χωρίς καμία απώλεια», σχολιάζει αρμόδιο στέλεχος.

Σε ένα μηνιαίο μίσθωμα 1.000 ευρώ, ο ενοικιαστής επιχειρηματίας θα πληρώσει τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο μόνο 200 ευρώ τον μήνα, ενώ ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα εισπράξει στον τραπεζικό του λογαριασμό από το δημόσιο ταμείο 600 ευρώ για κάθε μήνα, απαλλαγμένα από φόρους και εισφορές.

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων αυτών υπολογίζονται σε περίπου 500.000 και σε αντιδιαστολή με τους επιχειρηματίες δεν είναι δεδομένο ότι θα έχουν μείωση των ενοικίων τους για πρώτη κατοικία ή φοιτητική στέγη (σήμερα δικαιούνται επίσης 40% μείωση ενοικίου).

Εάν θα υπάρξει επέκταση του μέτρου της έκπτωσης ενοικίου και για αυτούς καθώς και το ποσοστό θα εξαρτηθεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από το εάν θα ανοίξουν τα καταστήματα στα οποία εργάζονται ή θα παραμείνουν κλειστά με κρατική εντολή (σε συνάρτηση με την εξέλιξη της πανδημίας).

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών

Για το λιανεμπόριο, την εστίαση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό, τις μεταφορές και τις επιχειρήσεις που κατά την περίοδο των εορτών παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή, μειώνεται το ενοίκιο για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο κατά 80%, ανεξαρτήτως των υγειονομικών επιλογών την επόμενη περίοδο, αναφέρει σε διευκρινιστική ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το μέτρο που εξήγγειλε χθές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απο τη Βουλή

Το υπουργείο Οικονομικών εξηγεί ακόμη οτι:

-Το 60% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, και όχι επί της απώλειας, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες από τον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μην έχουν περαιτέρω απώλειες από αυτές που έχουν σήμερα, ενώ οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν μόνο το 20% του ενοικίου. Με αυτό τον τρόπο επιμερίζεται το κόστος του ενοικίου κατά 60% στο κράτος, 20% στον εκμισθωτή και 20% στην επιχείρηση.

-Το μέτρο αφορά όλες τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή μετά τις 16 Δεκεμβρίου. Συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με το σύστημα παράδοσης εκτός ή με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον, οι επιχειρήσεις της εστίασης, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού, αθλητισμού, τα γυμναστήρια και άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή.

Επιπλέον, εντάσσονται οι επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως τα ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία και οι υπηρεσίες μεταφορών, καθώς πλήττονται ιδιαίτερα από την απαγόρευση των μετακινήσεων από νομό σε νομό.