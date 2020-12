Life

“Χιούστον το λύσαμε”: Χάρης Ρώμας και Διονύσης Ατζαράκης σε... τροχιά “ανάκρισης”

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και o Νικόλας Ράπτης απομονωμένοι σε έναν διεθνή διαστημικό σταθμό, σχολιάζουν ό,τι σημαντικό αλλά και ασήμαντο έρχεται… σαν «κομήτης» να ταράξει την καθημερινότητά μας και φιλοξενούν πρόσωπα της επικαιρότητας τα οποία απαντούν σε απρόβλεπτες ερωτήσεις και εκτελούν θεότρελες αποστολές.

Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, στις 23:45, στον διαστημικό σταθμό του Φάνη και του Νικόλα ταξιδεύει ο Χάρης Ρώμας:

Τι ρουσφέτια ζητάνε από τον Χάρη Ρώμα;

Θα γινόταν ποτέ Υπουργός Πολιτισμού;

Με ποιο κομμάτι της πολιτικής τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί;

Θα έδινε ποτέ στον Φάνη και τον Νικόλα ρόλο σε σειρά του;

Για ποιο λόγο επιλέγει να ενσαρκώνει, συχνά, τον «αστό»;

Τι έχει να πει για τον ρόλο του ως έμπορος ναρκωτικών σε σειρά του BBC;

Πώς θα ήταν οι τίτλοι αρχής των «Μεν και Δεν» αν συμμετείχαν ο Φάνης και ο Νικόλας;

Αμέσως μετά ο Διονύσης Ατζαράκης απαντά σε όλες τις περίεργες ερωτήσεις των παρουσιαστών:

Γιατί δεν γνωρίζουμε τίποτα για την προσωπική του ζωή;

Τι έχει να πει για τη σχέση του με τον Φάνη Λαμπρόπουλο;

Τι συμβαίνει με την Μαίρη Συνατσάκη;

Τι γίνεται με την κωμική σειρά που έχει γράψει; Πότε θα παίξει στην τηλεόραση;

Γιατί σιχαίνεται τις πατούσες;

Πιστεύει ότι μπορεί κάποιος να μιλήσει για σοβαρά κοινωνικά θέματα μέσα από την κωμωδία;

