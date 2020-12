Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: “κλείδωσαν” τα ποσά

Δείτε βήμα προς βήμα πώς θα υποβάλλετε την αίτηση. Τι αλλάζει στη φετινή διαδικασία.

Του Νίκου Ρογκάκου

Με την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για το επίδομα θέρμανσης να ανοίγει την ερχόμενη Τρίτη ή Τετάρτη, τελικά το επίδομα θα φθάσει, σύμφωνα με πληροφορίες έως τα 650 ευρώ.

Έτσι τα ποσά κλειδώνουν από 80 ευρώ το ελάχιστο ως 650 ευρώ το μέγιστο, και το οποίο για πρώτη φορά έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν περιορίζεται σε όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο αλλά καλύπτει και φυσικό αέριο και ξύλα- πέλετ για τις ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές.

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα ανοίξει την ερχόμενη Τρίτη ή Τετάρτη και τα βήματα είναι τα εξής:

1. οι δικαιούχοι μπαίνουν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxis

2. επιλέγουν τον οικισμό τους, ανάμεσα στους περίπου 13.000 για τους οποίους έχει γίνει καταγραφή θερμοκρασιών, οι οποίες φέτος θα είναι το "κλειδί" για τον υπολογισμό του επιδόματος. Στην περίπτωση που δεν βρίσκουν τον οικισμό τους θα επιλέγουν την ένδειξη "άλλος" και το επίδομα τους θα υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο του δήμου τους

3. θα υποβάλουν αίτηση για το επίδομα και θα συνυποβάλουν όλα τα διαθέσιμα τιμολόγια ως τη στιγμή της υποβολής της αίτησης

4. η πλατφόρμα θα κλείσει στις 10 Ιανουαρίου κι εν συνεχεία το σύστημα θα υπολογίζει αλγοριθμικά το επίδομα του αιτούμενου

Οι πληρωμές θα γίνουν τον Ιανουάριο. Και φέτος για να λάβει κάποιος το σύνολο του επιδόματος, θα πρέπει να έχει κάνει αγορά καυσίμου τουλάχιστον διπλάσιας αξίας. Όσοι θα έχουν καλύψει το σύνολο των αναγκαίων τιμολογίων, θα λάβουν το σύνολο του επιδόματος που δικαιούνται.

Οι υπόλοιποι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν συμπληρωματικά τιμολόγια ως το Φεβρουάριο- Μάρτιο, οπότε θα ξανανοίξει η πλατφόρμα κι έτσι να λάβουν το υπόλοιπο επίδομα. Ειδικά για τους καταναλωτές φυσικού αερίου, όπου οι λογαριασμοί εκδίδονται σε μηνιαία βάση, η πλατφόρμα θα ανοίξει και 3η φορά τον Απρίλιο- Μάιο, έτσι ώστε να γίνει η τελική εκκαθάριση