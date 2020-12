Κοινωνία

Έκλεισε τμήμα της Λεωφόρου Ποσειδώνος

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διαρκείας στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω αναγκαίων έργων υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου.

Κλειστό από σήμερα και μέχρι τις 20 Ιανουαρίου θα βρίσκεται τμήμα της μιας λωρίδας κυκλοφορίας στην λεωφόρο Ποσειδώνος στην κατεύθυνση Πειραιάς - Γλυφάδα, λόγω αναγκαίων έργων υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, στο πλαίσιο των έργων υποδομής της πρώτης φάσης για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου που εκτελεί η Περιφέρεια Αττικής.

Ειδικότερα επί της νέας Λ. Ποσειδώνος θα γίνει κατάληψη της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στην κατεύθυνση Πειραιάς - Γλυφάδα, από το ύψος της οδού Επαμεινώνδα του Δήμου Καλλιθέας έως την συμβολή του κλάδου εξόδου της Λ. Συγγρού από Αθήνα προς Γλυφάδα με τη Λ. Ποσειδώνος στον Α/Κ Συγγρού.

Η Περιφέρεια σημειωθεί πως η κίνηση των οχημάτων και των λεωφορειακών γραμμών θα εξακολουθεί να διεξάγεται από την εναπομένουσα αριστερή λωρίδα του κλάδου Πειραιά προς Γλυφάδα από το ύψος του Α/Κ Συγγρού έως τη συμβολή του κλάδου εξόδου της Λ. Συγγρού προς Γλυφάδα με τη νέα παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος.

«Ζητούμε την κατανόηση των οδηγών για τις προσωρινές ρυθμίσεις επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να προχωρήσουν αναγκαία και εμβληματικά έργα με αναπτυξιακό πρόσημο για την Αττική μας, όπως είναι η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου. Συνεχίζουμε το έργο μας με εντατικούς ρυθμούς με στόχο να αλλάξουμε την εικόνα της Αττικής, όπως έχουμε δεσμευθεί», δηλώνει ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.