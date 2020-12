Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: προειδοποίηση για “σκληρό” lockdown

Ποιες είναι οι δέκα “κόκκινες” περιοχές, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας.

Περιοχές της βόρειας Ελλάδας καθώς και η Δυτική Αττική παραμένουν στο "κόκκινο" καθώς η επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζουν δημιουργεί ανησυχία στους ειδικούς και στο "τραπέζι" βρίσκεται το "σκληρό" lockdown.

Κατά την ενημέρωση για τον κορονοϊό ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι οι εν λόγω περιφερειακές ενότητες είναι: Κιλκίς, Ξάνθης, Πιερίας, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Πέλλας, Ροδόπης, Λάρισας και Γρεβενών.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε τα κρούσματα αυξάνονται σε αυτές τις περιοχές, και ήδη πραγματοποιείται σύσκεψη των επιδημιολόγων ειδικά για το τι θα γίνει σε Κοζάνη και Δυτική Αττική.

Ταυτοχρόνως, κάλεσε τους πολίτες στις επιβαρυμένες περιοχές να σκεφτούν πολύ προσεκτικά τι μπορεί να φέρει η χαλάρωση. «Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να υπερασπιστούμε τον κόπο και την προσπάθεια των πολιτών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προειδοποίησε ότι «εάν και εφόσον επιβαρυνθούν τα δεδομένα, θα επανεξετάσουμε όλα τα μέτρα, ανά περιοχή».

Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό για τον κορονοϊό τόνισε ότι θα είναι κοινή, ευρωπαϊκή η προμήθεια και το εμβόλιο θα δοθεί σε όλους τα ευρωπαϊκά κράτη, στην ίδια ημερομηνία.

Όπως έκανε γνωστό από το πρωί της Πέμπτης, στις 09:00 έως τις 16:00 θα ξεκινήσει καταγραφή από τις επτά υγειονομικές περιφέρειες και τα νοσοκομεία της χώρας όλων των υγειονομικών. «Μιλάμε για όλο το προσωπικό. Γιατρούς, νοσοκόμους, τραπεζοκόμους, καθαρίστριες, όλους» τόνισε. Σημειώνεται ότι, το υγειονομικό προσωπικό θα είναι το πρώτο που θα εμβολιαστεί.

«Η έκκλησή μου προς αυτούς έχει να κάνει πρώτα απ’ όλα με τη δική τους προστασία μέσω του εμβολιασμού και εξίσου με την ασφάλεια των ασθενών μέσα στο νοσοκομείο ώστε να μειωθεί η πιθανότητα των ενδονοσοκομειακών» συνέχισε.

Το πρόγραμμα "Ελευθερία" για τα εμβόλια

Ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στην κοινή ευρωπαϊκή προμήθεια εμβολίων. «Η λέξη ελευθερία τα λέει όλα, για την ψυχολογία μας, για τον τρόπο που αισθανόμαστε όταν θέλουμε να πάρουμε την ζωή μας πίσω» είπε.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται περί ενός εμβολίου, αλλά πολλών, αρκετά από τα οποία είναι σε διαδικασία προαγοράς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λίαν συντόμως την οδό της αδειοδότησης θα πάρουν και άλλα δύο εμβόλιο. Οι δόσεις είναι η μία πίσω από την άλλη, σύμφωνα με τα συμβόλαια προαγοράς.

«Θα εμβολιάσουμε πρώτα απ’ όλα τους υγειονομικούς μας. Θα τιμήσουμε τους αγωνιστές στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Στη συνέχεια θα εμβολιάσουμε τις ευπαθείς ομάδες» επανέλαβε o κ. Κικίλιας.