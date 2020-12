Κόσμος

Κυριακίδου στον ΑΝΤ1: ανοσία όταν εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού

Τι είπε η Επίτροπος Υγείας της Κομισιόν για τα εμβόλια και τις περιορισμένες δόσεις.

Την θετική εισήγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμου Φαρμάκου, που συνεδριάζει την Δευτέρα, αναμένει η Κομισιόν προκειμένου να ξεκινήσει η ταυτόχρονη διανομή του εμβολίου της Pfizer στα 27 κράτη - μέλη της ΕΕ, όπως τόνισε η Επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Διευκρίνισε ότι η διανομή λιγότερων δόσεων οφείλεται σε προβλήματα της πρώτης παραγωγής του εμβολίου της Pfizer, αλλά το πλάνο της ΕΕ δεν πάει πίσω καθώς υπάρχουν συμφωνίες και με άλλες 6 φαρμακευτικές εταιρείες.

Συνέστησε υπομονή γιια μερικούς μήνες υπογραμμίζοντας ότι για να επιτευχθεί ανοσία πρέπει να εμβολιαστει το 70% του πληθυσμού κάθε χώρας.

Όσον αφορά το κινεζικό εμβόλιο εξήγησε ότι δεν έχει κατατεθεί σχετική αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.