Παράξενα

Πρόστιμο για συνωστισμό σε αρραβώνα - Ο πεθερός… το αφαίρεσε από την προίκα!

"Σολομώντεια" λύση από τον πεθερό και διοργανωτή του "κορονο"- γλεντιού.

Η χαρά διαδέχθηκε την απογοήτευση σε αρραβώνα, στα "τσιγγάνικα" στην Κάτω Αχαΐα.

Οι προσκεκλημένοι υπερέβαιναν τον αριθμό που προβλέπεται βάσει των υγειονομικών μέτρων για την αποτροπή μετάδοσης του covid-19 και αστυνομικοί βεβαίωσαν τα σχετικά πρόστιμα. Στον διοργανωτή και πατέρα της νύφης επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Ενας εκ των καλεσμένων, που δεν αντελήφθη τι συνέβη, βρισκόταν σε εύθυμη κατάσταση για το γεγονός πως η οικογένεια της νύφης, θα έπαιρνε 15.000 ευρώ από τον γαμπρό.

Τότε ένας εκ των συγγενών τού απάντησε: 12.000 είναι τα χρήματα, απ΄αυτά αφαίρεσε το ποσό του προστίμου που θα πληρώσει!

ΠΗΓΗ: Flamis.gr