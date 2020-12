Υγεία - Περιβάλλον

Απαντήσεις σε βασικές απορίες για την “ύπουλη” νόσο του διαβήτη

Γράφει ο Αντώνιος Π. Λέπουρας, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής Παθολογικής - Διαβητολογικής Κλινικής και Διαβητολογικού Κέντρου Metropolitan General.

Από διαβήτη υπολογίζεται ότι πάσχουν σήμερα περισσότεροι από 300.000.000 άνθρωποι παγκοσμίως.

Τι είναι ο διαβήτης;

Μία πάθηση που χαρακτηρίζεται από υπεργλυκαιμία, δηλαδή αυξημένες τιμές σακχάρου στο αίμα.

Πόσοι τύποι διαβήτη υπάρχουν;

Υπάρχουν οι εξής τύποι διαβήτη:

Ο τύπος 1, στον οποίο το πάγκρεας δεν παράγει καθόλου ινσουλίνη.

Ο τύπος 2, στον οποίο το πάγκρεας παράγει μεν ινσουλίνη, αλλά όχι όση χρειάζεται ο οργανισμός.

Ο διαβήτης της εγκυμοσύνης.

Πόσοι άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη στη χώρα μας;

Πάνω από 900.000 άτομα πάσχουν από διαβήτη στη χώρα μας. Από αυτούς 300.000 δεν έχουν διαγνωστεί.

Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα του διαβήτη;

Τα τρία Π: η πολυουρία, η πολυδιψία και η πολυφαγία.

Tι αυξάνει τον κίνδυνο για διαβήτη;

Η παχυσαρκία, η έλλειψη άσκησης, το οικογενειακό ιστορικό, η ηλικία.

Πώς αντιμετωπίζεται;

Με σωστή διατροφή, άσκηση και φαρμακευτική αγωγή.

Η άσκηση μπορεί να προλάβει το διαβήτη;

Eκτός από την απώλεια βάρους και την υγιεινή διατροφή, η τακτική άσκηση είναι ένα ακόμη κλειδί για την αποτελεσματική διαχείριση του διαβήτη τύπου 1 και την πρόληψη του διαβήτη τύπου 2.

Σε τι μπορεί να με βοηθήσει η χρήση μιας εξειδικευμένης εφαρμογής παρακολούθησης σακχάρου σε συνδυασμό με το μετρητή και τις ταινίες μέτρησης;

Μια εφαρμογή για κινητό αποτελεί πλέον ένα σημαντικό εργαλείο για την καλύτερη διαχείριση του διαβήτη, καθώς μέσω εξειδικευμένων λειτουργιών μπορεί να σε βοηθήσει να κατανοήσεις καλύτερα πώς επηρεάζονται τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σου από οτιδήποτε κάνεις μέσα στην ημέρα, όπως η διατροφή, η άσκηση και η φαρμακευτική αγωγή που τυχόν λαμβάνεις, αλλά και να μοιραστείς τα αποτελέσματά σου εύκολα με τον γιατρό σου, ακόμα και με την οικογένειά σου.

Πάσχω από διαβήτη. Κινδυνεύω περισσότερο από τον κορωνοϊό;

Ναι. Προστατεύσου από τον κορωνοϊό, αποφεύγοντας ταξίδια και επαφές με άτομα με συμπτώματα, εφαρμόζοντας την υγιεινή των χεριών και αποφεύγοντας να αγγίζεις το πρόσωπό σου (μάτια, μύτη, στόμα), παίρνοντας με ευλάβεια τα φάρμακά σου, αποφεύγοντας χώρους συγχρωτισμού, αποφεύγοντας τις άσκοπες επισκέψεις σε χώρους υπηρεσιών υγείας.

Έχω διαβήτη και εμφάνισα βήχα και πυρετό. Τι κάνω;

Μίλα άμεσα με τον γιατρό σου, αύξησε τα υγρά που προσλαμβάνεις για να μην αφυδατωθείς και μέτρα τακτικά το σάκχαρό σου.

Γιατί ο εμβολιασμός συστήνεται με έμφαση στα άτομα με διαβήτη;

Τα άτομα με διαβήτη διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων από ασθένειες, όπως η γρίπη, η πνευμονία και η μηνιγγίτιδα, καθώς η υπεργλυκαιμία μειώνει την ανοσία σου.

Παράλληλα, με τη θεραπεία σου, ο εμβολιασμός είναι ένα σημαντικό βήμα για να παραμείνεις υγιής.

Με τον εμβολιασμό κατά της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου θα θωρακιστείς από γρίπη και πνευμονία, για να παραμείνεις αλώβητος να αντιμετωπίσεις τον νέο "εχθρό". Μην ξεχνάς, ότι φέτος έχεις έναν ακόμη εχθρό, τον κορωνοϊό.

Γιατί ο διαβήτης χαρακτηρίζεται ως μια ύπουλη νόσος;

Οι αυξημένες τιμές σακχάρου αίματος για μεγάλο διάστημα δρουν «κρυφά», προκαλώντας βλάβες στα αγγεία του οργανισμού, κάτι το οποίο θα καταλάβεις όταν πλέον θα έχει ήδη εκδηλωθεί κάποια σοβαρή επιπλοκή, όπως εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα στην καρδιά, πρόβλημα στα μάτια, νεφρική ανεπάρκεια και άλλες σοβαρές για την υγεία καταστάσεις.

Πώς μπορώ να παρακολουθώ το σάκχαρό μου;

Η αυτομέτρηση σακχάρου αίματος με ένα ακριβές και αξιόπιστο σύστημα μετρητή και ταινιών μέτρησης είναι το κλειδί για την παρακολούθηση των επιπέδων σακχάρου και τη σωστή ρύθμιση του διαβήτη. H καλή ρύθμιση του σακχάρου σου θα βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου σοβαρών επιπλοκών από οποιαδήποτε λοίμωξη, αν νοσήσεις.













