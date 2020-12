Πολιτική

Rafale: έρχεται η πρώτη παρτίδα μέσα στο 2021

Το χρονοδιάγραμμα της παράδοσης των 18 υπερσύγχρονων πολεμικών αεροσκαφών, που θα αλλάξουν τις ισορροπίες στην περιοχή.

Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της ειδικής διαρκούς επιτροπής εξοπλιστικών προγραμμάτων και συμβάσεων στη Βουλή θα βρεθούν οι λεπτομέρειες για τις διαπραγματεύσεις και τις διαδικασίες πρόσκτησης των γαλλικών μαχητικών Rafale, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο να ενημερώνει σχετικά την επιτροπή η οποία συνεδριάζει στις 13:00.

Η απόκτηση των γαλλικών μαχητικών από τη χώρα μας θα πραγματοποιηθεί σταδιακά εντός της επόμενης τριετίας.

Συγκεκριμένα, η Πολεμική Αεροπορία θα παραλάβει τα πρώτα έξι ετοιμοπόλεμα αεροσκάφη στο τέλος του 2021 ενώ τα επόμενα έξι θα παραδοθούν στο τέλος του 2022. Το καλοκαίρι του 2023, η Πολεμική Αεροπορία προσδοκά να έχει στη διάθεσή της συνολικά 18 αεροσκάφη Rafale.

Οι πρώτοι τέσσερις Έλληνες πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας θα μεταβούν στη Γαλλία στις αρχές του νέου έτους προκειμένου να εκπαιδευτούν στα αεροσκάφη.

Το χρονικό της συμφωνίας

Ήδη, από τον Σεπτέμβριο φέτος, κατά την παρουσίαση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων από το Φόρουμ της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε μέτρα άμεσης ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και επιχειρησιακά μέσω αγοράς και αναβάθμισης εξοπλιστικών συστημάτων, καθώς και του εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η Πολεμική Αεροπορία θα προχωρήσει άμεσα στην απόκτηση μίας μοίρας 18 αεροσκαφών Rafale αντικαθιστώντας τα παλαιά Mirage.

Προκειμένου να συμβεί αυτό, ο υπουργός Εθνικής Νίκος Παναγιωτόπουλος είχε διαδοχικές εκτενείς συνομιλίες με την Γαλλίδα υπουργό 'Αμυνας κυρία Φλωράνς Παρλύ.

Παράλληλα, τα αρμόδια όργανα προχώρησαν στην έγκριση για την προμήθεια 18 αεροσκαφών Rafale. Εξ αυτών, τα έξι - δύο διθέσια και τέσσερα μονοθέσια - θα είναι καινούργια ενώ δώδεκα θα είναι μεταχειρισμένα (δύο διθέσια και δέκα μονοθέσια).

Τα αεροσκάφη θα αποκτηθούν από την Γαλλική Πολεμική Αεροπορία, μαζί με τα απαραίτητα όπλα, εξοπλισμό υποστήριξης, ανταλλακτικά, αλλά και υπηρεσίες εν συνεχεία υποστήριξης.

Το κόστος και ο εξοπλισμός

Το συνολικό κόστος των αεροσκαφών ανέρχεται σε 1,92 δισ. ευρώ για τα 18 αεροσκάφη και 400 εκατ. ευρώ, για τα όπλα τους.

Στα όπλα των αεροσκαφών περιλαμβάνονται κατευθυνόμενα βλήματα Meteor, καθώς και οι απαραίτητες αναβαθμίσεις υπαρχόντων βλημάτων - Mica, Scalp και Exocet - προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα νέα αεροσκάφη.

Η Ελλάδα προχωρά στην απόκτηση τόσο καινούργιων όσο και μεταχειρισμένων αεροσκαφών Rafale με βασικό γνώμονα την άμεση παράδοσή τους, προκειμένου να αυξηθεί σε μικρό χρονικό διάστημα κατακόρυφα η επιχειρησιακή δυνατότητα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό, συμπιέζεται σημαντικά το κόστος προκειμένου να διατεθούν πόροι και σε άλλα οπλικά συστήματα των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι αναγκαία.

Τι εστί Rafale

Το Rafale είναι ένα αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων, με δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης ποικιλίας αποστολών. Aποτελεί ότι πιο σύγχρονο και αξιόμαχο διαθέτει η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Το Rafale μπορεί να μεταφέρει τα ειδικά όπλα που ήδη υπάρχουν στο ελληνικό οπλοστάσιο, χωρίς να είναι αναγκαίες νέες επενδύσεις σε υποδομές και τεχνικές δυνατότητες.

Το χρονοδιάγραμμα άφιξης των αεροσκαφών

Τα πρώτα έξι μεταχειρισμένα αεροσκάφη θα παραδοθούν στην Πολεμική Αεροπορία έξι μήνες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, τον Ιούνιο του 2021. Ο ρυθμός άφιξης θα είναι ένα ανά μήνα.

Έξι καινούργια αεροσκάφη θα παραληφθούν είκοσι μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης με ρυθμό, επίσης, ένα ανά μήνα.

Τα τελευταία έξι μεταχειρισμένα αεροσκάφη Rafale θα παραληφθούν μετά το πέρας 26 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Σημειώνεται ότι η γαλλική πλευρά ικανοποίησε τις απαιτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας ως προς την κατάσταση των μεταχειρισμένων αεροσκαφών. Σε αυτό το πλαίσιο, η κατασκευάστρια εταιρεία Dassault παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας τους.