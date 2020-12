Κοινωνία

“Αρρώστια” ο παράνομος τζόγος – Δεκάδες συλλήψεις εν μέσω πανδημίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθημερινό έχει γίνει πλέον το φαινόμενο στησίματος παράνομων λεσχών.

Στη σύλληψη τριών ατόμων που έπαιζαν ζάρια σε καφενείο του Ρεθύμνου, καθώς και επτά ατόμων που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο, προχώρησε η αστυνομία στο Ρέθυμνο.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται για την καταπολέμηση του φαινομένου των παράνομων τυχερών παιγνίων, χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε επιχείρηση ιδιοκτησίας ημεδαπού. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είχε επιτρέψει σε τρεις ημεδαπούς τη συμμετοχή στη διενέργεια και τη διεξαγωγή απαγορευμένου τυχερού παιγνίου των πεσσών "κύβοι-ζάρια", οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Επιπλέον, συνελήφθησαν ακόμη επτά ημεδαποί ως θαμώνες του καταστήματος για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, ενώ σε βάρος του ιδιοκτήτη βεβαιώθηκαν παραβάσεις για τη νομοθεσία περί παιγνίων και προστασίας δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού».

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνου.

Λέσχη σε υπόγειο

Ανάλογο περιστατικό έλαβε χώρα και στην Πάτρα, όπου υπόγειο καφενείου είχε μετατραπεί σε χαρτοπαικτική λέσχη.

Η Αστυνομία έκανε έφοδο λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και συνελήφθησαν οι παίκτες πόκερ, σε δύο τραπέζια του υπογείου.

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί τόσο στον υπεύθυνο του καταστήματος, όσο και στον πορτιέρη που δεν πρόλαβε να…αντιδράσει.

Συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα, τα 16 εκ των οποίων κατηγορούνται για συμμετοχή σε παράνομο παιχνίδι και πρόστιμα 300 ευρώ έκαστος για παράβαση των μέτρων για τον κορονοϊό. Για τον ίδιο λόγο, επιβλήθηκε και το πρόστιμο των 5000 ευρώ στον ιδιοκτήτη του χώρου.

Οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ως πειστήρια:

δύο ειδικά διαμορφωμένα τραπέζια με τσόχα,

569 μάρκες

54 κλειστές τράπουλες εντός χάρτινων θηκών,

6 ζάρια,

πλήθος τραπουλόχαρτων,

τετράδιο σημειώσεων χρηματικών ποσών,

7.970 ευρώ.

Επιπλέον, από τους αστυνομικούς του Ά Αστυνομικού Τμήματος Πατρών επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ στον υπεύθυνο του χώρου και από 300 ευρώ σε κάθε έναν από τους παίκτες και στον εργαζόμενο στην πόρτα.

Ο διοργανωτής και ο εργαζόμενος θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Πηγή: patrastimes.gr