“Το Πρωινό”: Παραμονή Χριστουγέννων με εκλεκτούς καλεσμένους

Την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου στις 10:00 η αγαπημένη καθημερινή ψυχαγωγική εκπομπή του ΑΝΤ1 βάζει τα καλά της και μας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή που τα έχει όλα!

Παραμονή Χριστουγέννων. Μία ξεχωριστή μέρα με την πιο ξεχωριστή παρέα.

Η Φαίη Σκορδά και η ομάδα της έρχονται για να μας σερβίρουν ένα άκρως εορταστικό «Πρωινό»!

Πρόσωπα που έχουμε αγαπήσει δίνουν συγκινητικές συνεντεύξεις και κάνουν εξομολογήσεις ψυχής.

Η Λίτσα Πατέρα κάνει προβλέψεις και δίνει συμβουλές για το διάστημα των εορτών.

Ο Πέτρος Συρίγος προτείνει ένα εξαιρετικό και ολοκληρωμένο μενού για την ημέρα και ετοιμάζει ένα ιδιαίτερα εορταστικό γλυκό, «Mont Blanc» με βελούδινη κρέμα και κάστανα.

Η Άννα – Μαρία Μπαρού παρουσιάζει πρωτότυπους τρόπους για τη διακόσμηση του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού.

Καλεσμένη την Παραμονή Χριστουγέννων η Κατερίνα Στανίση, η οποία μιλά αποκλειστικά για την πορεία και τους έρωτές της, αλλά και για τη σχέση με τη μητέρα της, αποκαλύπτοντας, για πρώτη φορά, άγνωστες πτυχές της ζωής της. Η αγαπημένη λαϊκή τραγουδίστρια ερμηνεύει στο «Πρωινό» διαχρονικές επιτυχίες της: «Μυστικέ μου έρωτα», «Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε;», «Αναστατώνομαι», «Με ένα κόκκινο καράβι» κ.ά.

