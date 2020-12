Πολιτική

Το “ευχαριστώ” Μητσοτάκη στους πνευμονολόγους

Χαιρετισμός του Πρωθυπουργού στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.

«Η ευγνωμοσύνη όλων μας θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη» τόνισε ο πρωθυπουργός στον χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού:

Κυρίες και κύριοι,

Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του. Αλλά, κυρίως, για να εκφράσω στο πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη όλων μας προς τον Έλληνα γιατρό και ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο.

Νομίζω ότι στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, τα μέλη της αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία δεν συγκρίνεται με αυτήν του Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες, οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής» εναντίον του. Και μάλιστα, παντού.

Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Υγείας.

Γιατί, βλέπετε, ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε ταχθεί να προστατεύετε: Τους πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς που προφέρουν το οξυγόνο της ζωής.

Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη λυγίζει κραταιά συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες πανίσχυρων κρατών.

Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.

Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα θα αμφισβητηθούν.

Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή.

Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους.

Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες».

Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη.

Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της τελικής νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης «φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη.

Αγαπητοί φίλοι,

Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό.

Κλείνω λοιπόν σίγουρος για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με ευχές προς όλους και τον καθένα ξεχωριστά για καλές γιορτές. Πρώτα απ’ όλα με υγεία.