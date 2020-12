Life

Κώστας Κόκλας: στην κωμωδία πρέπει να βγάλεις φίδια από τα αυτιά σου (βίντεο)

Η πορεία στην υποκριτική, η στροφή από το δράμα στην κωμωδία, τα 34 σήριαλ που μετρά μέχρι σήμερα και οι τρεις πιο αγαπημένες του σειρές είναι μερικά από τα θέματα που συζήτησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.