Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: ακόμη μια ανατροπή για τους “κόκκινους διάβολους”

Μόνο με θαύμα θα σωθεί η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Αλώβητη κατάφερε να φύγει η Μπέρνλι από την έδρα της Άστον Βίλα.

Το γκολ «δώρο» που δέχτηκε από τα αποδυτήρια η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Μπράμαλ Λέιν» από την ουραγό Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, την ταρακούνησε και έβγαλε αντίδραση.

Μετά το 0-0 με τη Σίτι στο ντέρμπι της περασμένης αγωνιστικής, η Γιουνάιτεντ επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 3-2 της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, στο τελευταίο ματς της 13ης αγωνιστικής της Premier League.

Ο γκολκίπερ των «κόκκινων διαβόλων», Ντιν Χέντερσον, έκανε «δώρο» στους γηπεδούχους στο ξεκίνημα του ματς, αλλά πριν κλείσει το ημίχρονο ο Μάρκους Ράσφορντ και ο Αντονί Μαρσιάλ είχαν φέρει την ομάδα του Σόλσκιερ σε «θέση οδηγού».

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους ο Ράσφορντ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ φάνηκε να δίνει (ουσιαστικά) «τέλος» στο ματς, κάτι που κι έγινε παρά το δεύτερο προσωπικό γκολ του ΜακΓκόλντρικ στο 87΄, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην 12η ήττα τους σε 13 ματς (έχουν μόλις μία ισοπαλία) και, πλέον, αναζητούν ένα θαύμα για να παραμείνουν στα... σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Τέσσερα 24ωρα μετά το σπουδαίο «διπλό» στο «Εμιρέιτς» επί της Άρσεναλ (1-0), η Μπέρνλι κατάφερε να μείνει αήττητη σε δεύτερο σερί εκτός έδρας ματς (και τρίτο στο σύνολο) αυτή την φορά στο «Βίλα Παρκ» απέναντι στην Αστον Βίλα (0-0).

Με το βαθμό που απέσπασε η ομάδα του Σον Ντάις κατάφερε να ξεφύγει, έστω και οριακά, από την ζώνη του υποβιβασμού, ενώ οι «χωριάτες» από την πλευρά τους δεν μπόρεσαν να δώσουν συνέχεια στις νίκες τους, προερχόμενοι από το μεγάλο «διπλό» στο «Μολινό» επί της Γουλβς (1-0).