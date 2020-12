Υγεία - Περιβάλλον

Αποτρίχωση με laser: Από ποια ηλικία ξεκινάμε;

Γράφει ο Κυριάκος Βολονάκης, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αισθητικής Δερματολογίας και Αντιγήρανσης DoCare ΜΗΤΕΡΑ.

Τα laser έχουν φέρει επανάσταση και στον χώρο της δερματολογίας. Ένα πρόβλημα στο οποίο μπορούν πραγματικά να προσφέρουν ριζική λύση, είναι αυτό της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. Τι ισχύει, όμως, ειδικά για τα παιδιά και τους εφήβους στο θέμα αυτό και πότε ενδείκνυται να ξεκινήσουμε τις πρώτες εφαρμογές;

Τα τελευταία χρόνια, ο χώρος της δερματολογίας ζει μια τεχνολογική επανάσταση, με τη χρήση των laser να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας του δερματολογικού ιατρείου. Διάφοροι τύποι laser προσφέρουν νέες δυνατότητες, τόσο στη θεραπευτική δερματολογικών παθήσεων όσο και στον χώρο της αισθητικής δερματολογίας και της σύγχρονης κοσμητικής.

Η απομάκρυνση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας με laser είναι μία ασφαλής μέθοδος που τείνει να αντικαταστήσει παραδοσιακές μεθόδους αποτρίχωσης (κερί, ξυράφι, ταινίες, κρέμες), που υστερούν στην ποιότητα και τη μονιμότητα του αποτελέσματος.

Σήμερα η αποτρίχωση με laser είναι η δημοφιλέστερη θεραπεία laser του δερματολογικού ιατρείου, καθώς αυξάνεται συνεχώς η ζήτηση και προστίθενται νέες ηλικιακές ομάδες, όπως αυτή της προεφηβικής ηλικίας. Είναι γεγονός ότι πλέον κορίτσια από 12 ετών αρχίζουν να υποβάλλονται σε διαδικασία απομάκρυνσης ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. Παραδοσιακά ξεκινούν με ξυράφι, ταινίες, κερί, ξανθιτικές ουσίες -γιατί όχι, λοιπόν, και με laser.

Ασφάλεια και αποτέλεσμα

Η ασφάλεια της μεθόδου στα χέρια ειδικών είναι πλέον δεδομένη. Η έναρξη, όμως, θεραπειών με laser αποτρίχωσης είναι απόφαση του ειδικού δερματολόγου, ο οποίος θα συνεκτιμήσει όχι μόνο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τριχοφυΐας, αλλά και το ιατρικό ιστορικό του παιδιού, σε συνεργασία με τον παιδίατρο και τον ενδοκρινολόγο. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις και με δεδομένο την ψυχολογική τόνωση που μπορεί να επιφέρει η απομάκρυνση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας από περιοχές όπως το άνω χείλος στα κορίτσια, μπορούμε να ξεκινήσουμε συνεδρίες laser αποτρίχωσης.

Από εκεί και μετά, η προσθήκη νέων περιοχών καλό είναι να καθυστερεί και να συνδυάζεται με την ηλικιακή και ορμονική ωρίμανση του παιδιού. Ηλικιακά, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας συνεδρίας laser, που δεν είναι εντελώς ανώδυνη και διαρκεί περισσότερο, και ορμονικά, για να συνδυάζεται με την έναρξη της έμμηνου ρύσης. Αδιαμφισβήτητα, το ορμονικό προφίλ είναι αυτό που θα καθορίσει το μέλλον, τον αριθμό των απαιτούμενων συνεδριών, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε τη σταθεροποίησή του προκειμένου να ξεκινήσουμε.

Τα τελευταία χρόνια στο Δερματολογικό Τμήμα του ΜΗΤΕΡΑ εφαρμόζουμε στην ηλικιακή ομάδα 13-16 ετών ένα πρόγραμμα αποτρίχωσης με laser περιοχών που εκτίθενται την καλοκαιρινή περίοδο (έξω μπικίνι, γάμπες, μασχάλες), που περιλαμβάνει 2 συνεδρίες προ της καλοκαιρινής περιόδου και επαναλαμβάνεται ένα χρόνο μετά.

Το πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζει την καλύτερη διαχείριση της εφηβικής απαίτησης για απαλλαγή από ανεπιθύμητη τριχοφυΐα με τη χρήση του laser, ενώ ταυτόχρονα κερδίζουμε χρόνο έως ότου ηλικιακά φτάσουμε στην περίοδο που το laser θα εξασφαλίζει ριζικό αποτέλεσμα.

Οι πιθανές παρενέργειες

Η αποτρίχωση με laser στα παιδιά - εφήβους έχει τους ίδιους κινδύνους - παρενέργειες, όπως στους ενήλικες. Παρενέργειες που περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο (δέρμα), αλλά που στα χέρια έμπειρων χειριστών, με σωστό εξοπλισμό, δεν αποτελούν αντένδειξη.

Η συνεργασία με τον παιδίατρο και τον ενδοκρινολόγο (όπου αυτό επιβάλλεται), η σωστή ενημέρωση των γονέων, αλλά και η ψυχική πίεση που μπορεί να συνεπάγεται η ύπαρξη ανεπιθύμητης τριχοφυΐας, είναι οι βασικοί άξονες που θα καθορίσουν τον χρόνο έναρξης και τον αριθμό των συνεδριών που θα απαιτηθούν.

