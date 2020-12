Κοινωνία

Μάριος Παπαγεωργίου: Ανοίγει ξανά ο φάκελος της δολοφονίας

Νέα στοιχεία τέθηκαν στην διάθεση των δικαστικών αρχών. Κατηγορίες και σε άλλα πρόσωπα για την αρπαγή και τη δολοφονία του φοιτητή.

Ανάκριση για πρόσωπα που φαίνεται να ενεπλάκησαν στην υπόθεση της αρπαγής και δολοφονίας του 26χρονου φοιτητή Μάριου Παπαγεωργίου, τον Αύγουστο του 2012, έχει ξεκινήσει μετά από στοιχεία που τέθηκαν στην διάθεση των δικαστικών αρχών και αναδείχθηκαν στις δίκες των βασικών κατηγορουμένων.

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε με εντολή του Μικτού Ορκωτού Εφετείου και αφορά εννέα νέους κατηγορούμενους μεταξύ των οποίων και η οικογένεια του 78χρονου θεωρούμενου ως εγκέφαλου της υπόθεσης ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Κατά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας δίκης το δικαστήριο έδωσε εντολή να ερευνηθεί ποινικά ο ρόλος: των δύο γιων του 78χρονου , που υπηρετούν στην Αστυνομία, της συζύγου του, η οποία έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για συνέργεια σε απόπειρα εκβίασης και αρπαγή και πλέον είναι κατηγορούμενη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία, των δύο προσώπων που φέρονται να εξαφάνισαν το πτώμα του φοιτητή κατ' εντολή του 78χρονου καθώς και άλλων τεσσάρων προσώπων που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση.

Κατά περίπτωση οι εννέα κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της συνέργειας στην αρπαγή και την ανθρωποκτονία του θύματος. Η ανάκριση διενεργείται από την 1η τακτική ανακρίτρια ενώπιον της οποίας προσήλθε σήμερα η μητέρα του φοιτητή προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τους νέους κατηγορούμενους φέρεται να έχει συμπεριληφθεί η έκθεση που συνέταξε με εντολή της Πολιτικής Αγωγής Καναδός ερευνητής στην οποία παρατίθενται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο 26χρονος φοιτητής μετά την αρπαγή του δολοφονήθηκε και εν συνεχεία το πτώμα του μεταφέρθηκε στα Γεράνεια Όρη όπου οι δράστες εξαφάνισαν τα ίχνη του.

Ο 26χρονος Μάριος Παπαγεωργίου χάθηκε στις 9 Αυγούστου του 2012 οπότε είχε αναχωρήσει με το αυτοκίνητό του από το Διακοφτό Αχαΐας, όπου βρισκόταν με τη μητέρα του για διακοπές, για το Αίγιο. Ξημερώματα της 10ης Αυγούστου, η μητέρα του Μάριου είχε δεχθεί ένα τηλεφώνημα από αγνώστους που της ζητούσαν 620.000 ευρώ ως λύτρα, προκειμένου να απελευθερώσουν το παιδί της. Στην υπόθεση ενεπλάκη ο 78χρονος οικογενειακός φίλος ο οποίος έπεισε την μητέρα να μην ειδοποιήσει αμέσως τις αρχές αναλαμβάνοντας εκείνος να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να βρεθεί ο 26χρονος. Στην πορεία ωστόσο αποδείχθηκε πως ο 78χρονος ήταν "εγκέφαλος" της όλης υπόθεσης.

Η ανάκριση θα συνεχιστεί με εξέταση μαρτύρων.