Υγεία - Περιβάλλον

Δηλώσεις Χαρδαλιά, Παπαευαγγέλου, Μαγιορκίνη για μέτρα και εμβόλια (βίντεο)

Ενημέρωση από τους ειδικούς για την πορεία της πανδημίας στην χώρα. Ποια μέτρα εξετάζονται ενόψει των εορτών. Ο προγραμματισμός για τα εμβόλια.