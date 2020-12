Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Testing.gov.gr: πρόγραμμα για δωρεάν rapid test

Πότε θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα. Τι ανακοίνωσε ο Γκίκας Μαγιορκίνης.

Την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας για «τυχαιοποιημένο έλεγχο κορονοϊού στην κοινότητα» έκανε ο λοιμωξιολόγος, επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης.

Πρόκειται για «ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την επιδημιολογική εικόνα που έχουμε για τη διασπορά του ιού» εξήγησε ο καθηγητής.



«Η στρατηγική μας, όπως γνωρίζετε, για δωρεάν τεστ μέχρι στιγμής συμπεριλαμβάνει κατ' αρχήν όλους τους ασθενείς με συμπτώματα συμβατά με covid-19, όπως είναι οι νοσοκομειακοί και οι έλεγχοι στα Κέντρα Υγείας» είπε ο κ. Μαγιορκίνης ενώ αναφέρθηκε και στους ελέγχους του ΕΟΔΥ στο πλαίσιο αντιμετώπισης συρροών, αλλά και τους προληπτικούς ελέγχους «για την έγκαιρη ανίχνευση επερχόμενης συρροής σε ευάλωτες ομάδες».

«Με την έλευση έγκυρων ταχέων αντιγονικών τεστ τα οποία και αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητες πηγές προσθέτουμε πλέον στη στρατηγική μας τυχαίους, δωρέαν, δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλη την επικράτεια με στόχο να φτάσουμε τα 12.000 τεστ τυχαίου ελέγχου ανά ημέρα» υπογράμμισε ο κ. Μαγιορκίνης σχετικά με τη νέα πλατφόρμα που θα ξεκινήσει την λειτουργία της «εκτός απροόπτου» τη Δευτέρα το βράδυ.

«Ενδεικτικά, η δράση θα βοηθήσει στη διακοπή αλυσίδων μετάδοσης, στη βελτίωση της προβλεπτικής μας ικανότητας και την καλύτερη εκτίμηση της ασυμπτωματικής διασποράς στην κοινότητα» υπογράμμισε ο κ. Μαγιορκίνης.

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχει δημιουργηθεί μια νέα πλατφόρμα στη διεύθυνση testing.gov.gr και έχουν καθοριστεί 386 σταθερά σημεία ελέγχου στα οποία συμπεριλαμβάνονται κέντρα υγείας, μονάδες των ενόπλων δυνάμεων αλλά και υγειονομικές μονάδες του ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη, από το βράδυ της Δευτέρας 21 Δεκεμβρίου, οι πολίτες θα μπορούν στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση «να δηλώσουν ενδιαφέρουν». Στη συνέχεια, «η πρώτη ομάδα πολιτών, 12.000 ατόμων θα ειδοποιηθεί το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου για να προσέλθει στο πλησιέστερο σημείο λήψης τεστ από την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου» εξήγησε ο λοιμωξιολόγος. «Η συμμετοχή σας είναι καθοριστικής σημασίας» τόνισε ο ίδιος.