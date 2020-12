Κόσμος

“Καυτή” ατζέντα στην επικοινωνία Μέρκελ - Ερντογάν

Τι συζήτησαν μέσω τηλεδιάσκεψης ο πρόεδρος Ερντογάν και η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ.

Η καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις των χωρών τους καθώς και τις σχέσεις της Άγκυρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε βιντεοδιάσκεψη που είχαν σήμερα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία θέλει να ανοίξει μια νέα σελίδα στις σχέσεις της με την Ένωση.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην Καγκελάριο για την εποικοδομητική συμβολή και τις προσπάθειές της.